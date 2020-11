Actualizada 11/11/2020 a las 13:34

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha considerado que "difícilmente ninguna formación política va a poder oponerse" al proyecto de Presupuestos de Navarra para 2021 que "ataja y atiende los principales retos que tenemos como Comunidad foral".

En este sentido, ha destacado que hay "conversaciones muy avanzadas" de cara a conseguir la aprobación de estas cuentas, si bien no ha querido precisar con qué formación política ya que "lo importante no es con quién sino para qué". Ha explicado que "no se ha hecho ninguna modificación en partidas económicas concretas" al margen de "alguna cuestión técnica", entre el anteproyecto y el proyecto presupuestario entregado este miércoles en el Parlamento foral.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha afirmado que se trata de un Presupuesto "eminentemente social donde más del 50% de los recursos se destinan a los departamentos de actividad social", que va a "afrontar los retos de la pandemia" y "todo lo que supone facilitar un escenario adecuado para el desarrollo económico y la creación de empleo" y que "va a contribuir de manera decidida no sólo al fortalecimiento sino a la evolución e incremento de los servicios públicos de Navarra". Por ello, ha opinado que "sería muy difícil que cualquier grupo político no facilitara" su aprobación.

El vicepresidente primero ha desligado la negociación del Gobierno central con EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con la negociación de las cuentas en Navarra, después de que el coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, haya anunciado que, "a día de hoy", su formación "está en disposición de votar favorablemente" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten".

Remírez ha remarcado que "son dos ámbitos totalmente diferentes" y ha indicado que, en Navarra, "hemos seguido nuestros contactos con todos los grupos políticos del Parlamento independientemente de escenario a nivel nacional".

El portavoz del Gobierno de Navarra ha destacado que se ha mantenido un "diálogo abierto y constructivo" con todas las formaciones del arco parlamentario en el que "en algunos casos ha habido aportaciones de medidas más concretas" y en otros "con menos concreción. Ha indicado que "Navarra Suma aportó un documento concreto y creemos que el proyecto foral de Presupuestos ve reflejado sustancialmente aquello que Navarra Suma pretendía".

Así, ha opinado que en el proyecto de Presupuestos "se refleja en gran medida las necesidades que tiene Navarra y creo que se pueden encontrar cómodos el conjunto de los grupos políticos". "No nos entra en la cabeza al Gobierno de Navarra que ningún grupo se oponga" al proyecto de Presupuestos", ha remarcado.

