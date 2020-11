100.000 euros a 32 localidades para apoyar comedores de Infantil y Primaria

Actualizada 11/11/2020 a las 12:25

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se autoriza una subvención total de 100.000 euros a 32 localidades de menos de 1.500 habitantes para alumnado de Infantil y Primaria que come en el propio centro educativo y no utiliza el transporte escolar (comensales no transportados).

El objetivo de esta medida, novedosa en este curso y que engloba a un total de 417 alumnos, es favorecer que la población permanezca en sus entornos rurales.

A continuación se relacionan, ordenadas alfabéticamente, las localidades beneficiarias de las ayudas, la subvención que recibirán y el número de alumnos y alumnas a los que apoya esta medida:

Abárzuza / Abartzuza : 239 euros, 1 alumno; Allo: 4.316 euros, 18 alumnos; Amaiur / Maya: 3.357 euros, 14 alumnos; Arantza: 9.831 euros, 41 alumnos; Arbizu: 3.597 euros, 15 alumnos; Arizkun: 2.637 euros, 11 alumnos; Azpilkueta: 2.637 euros, 11 alumnos; Barásoain: 2.158 euros, 9 alumnos; y Betelu: 3.357 euros, 14 alumnos; y Cabanillas: 2.877 euros, 12 alumnos.

Además se incluyen; Erro: 2.398 euros, 10 alumnos; Etxalar: 4.556 euros, 19 alumnos; Garralda: 2.398 euros, 10 alumnos; y Goizueta: 2.637 euros, 11 alumnos; Irurita: 5.515 euros, 23 alumnos; Ituren: 5.035 euros, 21 alumnos; Lakuntza: 2.877 euros, 12 alumnos; Larraintzar: 1.918 euros, 8 alumnos; Legasa: 3.357 euros, 14 alumnos; Los Arcos: 8.153 euros, 34 alumnos; Lumbier: 2.637 euros, 11 alumnos; y Luzaide / Valcarlos: 959 euros, 4 alumnos.

Asimismo, son beneficiaras las localidades de Mendigorria: 3.836 euros, 16 alumnos, Monteagudo: 2.158 euros, 9 alumnos; Ochagavía / Otsagabia: 239 euros, 1 alumno; Olazti-Olazagutía: 1.918 euros, 8 alumnos, Oronoz-Mugairi: 1.918 euros, 8 alumnos; Oteiza: 3.836 euros, 16 alumnos; Roncal / Erronkari: 1.438 euros, 6 alumnos; Uharte Arakil: 1.438 euros, 6 alumnos; Zubiri: 4.316 euros, 18 alumnos; y Zugarramurdi: 1.438 euros, 6 alumnos.