Consejos para la recogida de setas

Actualizada 09/11/2020 a las 06:00

1. No fiarse de las apariencias ni de los consejos de inexpertos. Ocurre en ocasiones que un ejemplar es atractivo a simple vista, pero su consumo puede ser perjudicial para la salud. Lo contrario también puede suceder. Los micólogos aconsejan huir de recomendaciones no contrastadas.



2. Ante cualquier duda, jamás consumir. Acudir al asesoramiento de una sociedad micológica. No hay mayor cautela que negarse a consumir un ejemplar del que se tiene dudas. La prudencia recomienda escuchar la voz de los expertos de entidades, como la Sociedad Gorosti, entre otras.



3. Un hongo no sufre si se le arranca su fruto, es decir, las setas. Sus propiedades se extienden en el subsuelo con el micelio que procura su crecimiento si el tiempo acompaña. A partir de esta consideración no hay temor a que se pueda arrancar las setas completamente, “de forma limpia sin destrozar el suelo que las rodea y sin dañar los arbustos o matas que las recubren y les proporcionan humedad y cobijo”. La opinión fue expuesta años atrás por el doctor en Micología Luis Miguel García Bona. Es preciso esperar al desarrollo completo de las setas para que puedan ser recogidas. Hay una explicación lógica y también científica para esta recomendación: al alcanzar su madurez las setas “son más gustosas” y su desarrollo completo “favorece su reconocimiento y su misión de producir esporas”.

LAS SETAS MÁS BUSCADAS

Illarraka/Pardilla

(Citocybe nebularis)

Láminas decurrentes

Láminas blancas cuanto está desarrollada

Olor fuerte (no de harina)

Gibelurdin

(Russula virescens)

No presenta volva en la base del pie

No presenta anillo en el pie

Carne que rompe como la tiza

Ziza hori/Rebozuelo

(Canthallerus cibarius)

Himenio a pliegues

Crece en el suelo

No crecen del mismo pie

Y SUS DOBLES VENENOSAS

Entoloma

(Entoloma lividum)

Láminas escotadas

Láminas rosa-salmón cuando está desarrollada

Olor de harina agradable

Amanita Phalloides

También llamada Oronja Verde

Presenta volva en la base del pie

Presenta anillo en el pie

Carne fibrosa (como la madera)

Seta de olivo

(Omphalotus illudens)

Himenio a láminas

Crece especialmente en tocones

Crecen del mismo pie

EN CIFRAS



2.766 especies diferentes en Navarra. Son las catalogadas por el doctor en Micología Luis Miguel García Bona.



7,4-21,4 millones. Es la renta anual media potencial estimada que podría generar el recurso micológico en toda la superficie de Navarra. El dato, apuntado en estudios realizados, no deja de tener un carácter orientativo. En realidad, de acuerdo a esos estudios, un aprovechamiento equilibrado vendría a reducirse al 25% de la superficie.