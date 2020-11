Salud dice que en un nuevo confinamiento se mantendrían los colegios y se podría hacer deporte

Actualizada 05/11/2020 a las 15:34

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha señalado que, en caso de que se apruebe un nuevo confinamiento domiciliario para frenar los contagios de Covid-19, esta medida sería "diferente a la de marzo" ya que se tratarían de mantener actividades básicas como la educación y el trabajo, y se permitiría el ejercicio físico.

Además, ha planteado que se buscaría también establecer una "discriminación positiva" para colectivos vulnerables como personas mayores, con discapacidad o con enfermedades mentales, para minimizar los efectos que pudiera tener en su salud un nuevo confinamiento.

"Sería un confinamiento diferente al de marzo en el que se mantendrían actividades básicas", ha dicho Induráin, en respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno del Parlamento de Navarra.

En todo caso, la consejera ha expresado su deseo de que "no sea necesario un nuevo confinamiento domiciliario y para ello estamos trabajando duramente todo el sistema sanitario, codo a codo con toda la sociedad, pero asumiré la responsabilidad de gestionarlo si no hubiera otro remedio, poniendo por delante mi compromiso de que haríamos todo lo posible para minimizar los efectos tan traumáticos como los que se vieron en marzo y en abril".

En ese sentido, Induráin ha señalado que el Departamento de Salud "tiene varias lecciones aprendidas que desde luego intentaríamos aplicar". "Fuimos los primeros que en la primera ola lanzamos un estudio pionero para detectar los efectos negativos en la población de esta medida a nivel de salud emocional-mental y física. Más de la mitad de la población percibió de inmediato algún problema físico o mental por esta situación de confinamiento. Más tarde se han detectado efectos larvados y a largo plazo de esta situación tan excepcional, en la que son las personas vulnerables las que se llevan la peor parte", ha dicho.

Induráin ha señalado que, "más allá de la confianza en que, caso de llegar a un nuevo confinamiento, se pudieran mantener actividades básicas como la educación, la laboral o el ejercicio físico, el sistema sanitario social debería aspirar a algo más que preservar lo urgente y no demorable, que está contemplado en los planes de contingencia para trabajar de manera preventiva situaciones que pasan factura".

"La experiencia nos ha hecho aprender la importancia de realizar los procesos muy poco a poco y poner en primer en lugar a los colectivos vulnerables que por diferentes razones precisan una discriminación positiva en la forma que sea necesaria y en la medida que se pueda", ha dicho.

No obstante, ha explicado que no puede concretar más qué medidas se podrían aplicar, "primero porque esta situación no ha llegado y segundo porque habría que ver qué marco legal y competencial dejaría este escenario en el contexto del estado de alarma". "En el Consejo Interterritorial se trasladó la vocación del Ministerio de facilitar la cogobernanza, desde el trabajo conjunto pero con un importante peso de las autonomías", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha valorado la respuesta de la consejera y se ha mostrado "satisfecho" por el compromiso de tener en cuenta a las personas más vulnerables en un nuevo confinamiento. "Nos tranquiliza el hecho de que se vayan a tener en cuenta estas cuestiones y estaremos para ayudar en lo que haga falta", ha asegurado.

Buil ha destacado que en marzo "había personas que partimos de un punto de partida bueno para poder confinarnos, pero ha habido otras personas, como mayores, niños, personas con discapacidad, con enfermedad mental" que presentaban más dificultadas, por lo que ha pedido "un confinamiento diferente" en caso de que sea necesario aplicarlo nuevamente.

