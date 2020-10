42 kilómetros de 'Roncesvona'

Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

Cuando cumplió los 50 años corrió la maratón de Nueva York, y la de Atenas se asomaba en el horizonte como el siguiente desafío. “Pensé en hacer una especie de contrapunto entre una prueba y otra, la modernidad frente al origen de nuestra cultura”, explica Kike Unzu Martínez, que asegura que este deporte “tiene algo que engancha”. Pero una revisión médica en su empresa le cambió los planes, y no solo deportivos, de la noche a la mañana. “El diagnóstico era un cáncer de próstata muy agresivo, así que me tuvieron que intervenir de urgencia”, recuerda Unzu, vecino de Barañáin.

Afortunadamente, todo salió bien. Poco a poco, fue recuperando la forma física. Primero, simples paseos. Después, trotes ligeros. Y luego, cada vez distancias mayores. “Los 5 kilómetros de la carrera de la Asociación Española contra el Cáncer, que fueron muy emocionantes; los 10 de la de Anfas; los 15 de la Carrera de las Murallas; la Behobia-San Sebastián”, relata la progresión. Otra vez la maratón de Atenas, ya la de 2020, parecía a su alcance, hasta que la pandemia volvió a echar por tierra el sueño de Unzu. “También ha sido un año en el que familiarmente nos han pasado muchas cosas. A mi padre le detectaron un linfoma”, explica.

Como no se resignaba a echar por tierra los meses de preparación, Unzu decidió “darle la vuelta” a su ideal original. Haría la maratón, pero la haría en solitario. Además, lo que nació como algo puramente deportivo, se ha convertido en el camino, a fuerza de experiencias en primera persona, en una iniciativa con fines solidarios. El resultado es la Roncesvona, una prueba que salva los 42 kilómetros que separan Roncesvalles de Pamplona, y que Unzu recorrerá mañana. Los fondos que está recaudando se destinarán a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, en concreto, a proyectos de investigación contra esta enfermedad y también contra la Covid-19. Por el momento, y se puede colaborar hasta mañana, lleva recaudados 1.700 euros. “Cualquier cantidad por modesta que sea es bienvenida”. El enlace es: https://solidarios.criscancer.org/fundraisers/maraton-de-atenas-contra-el-cancer.

Unzu augura un recorrido “muy bonito” siguiendo el Camino de Santiago, pero también “duro”. “A partir de Irotz podría suavizarlo un poco si me desviara por el paseo fluvial, pero prefiero hacer la ruta histórica, que me obliga a remontar el monte Miravalles”, detalla. Debido a la situación actual, no es posible instalar una meta ni que haya un grupo de personas esperando para darle la bienvenida. “Pero con que mi padre pueda ir a recibirme a la Vuelta del Castillo, me doy más que por satisfecho”, sostiene. Agradece la implicación de las muchas personas que le están ayudando con la iniciativa, como los organizadores de la Roncesvalles-Zubiri o la que fuera triatleta profesional Ana Casares, y aspira a que esto sea solo el germen de algo más grande. “Ojalá alguien recoja el guante y la Roncesvona pueda ser algún día una carrera oficial que recaude fondos para causas sociales”.

