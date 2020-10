La lucha de Laura Martín por escolarizar a su hijo con discapacidad

Actualizada 28/10/2020 a las 06:00

La historia de Laura Martín ha dado en los últimos cinco años un giro copernicano. En 2015 era una mujer embarazada que vivía con su marido en Bruselas (Bélgica), donde él trabajaba para la Comisión Europea como informático, y ella le ayudaba en su profesión. Hoy, vecina de Aoiz, es una madre con tres hijos: un niño de 5 y dos mellizos, chico y chica, de 3. Y dos de sus pequeños tienen una discapacidad. El mayor sufrió una parálisis cerebral con 3 años que le hizo “perderlo todo”, menos la capacidad respiratoria y cardiaca. Aunque, poco a poco, se va recuperando. Y el mellizo, aún sin un diagnóstico claro en neuropediatría, parece sufrir un retraso cognitivo y aún no habla. Pamplonesa de 40 años, bióloga y experta en virología, la lucha de Laura Martín no está ahora en el frente sanitario sino en el educativo. Porque su hijo mayor no ha obtenido plaza en el mismo colegio en el que admitieron a sus hermanos para cursar 1º de Educación Infantil. Por sus problemas de salud, nunca antes habían escolarizado al niño. Pero el pasado febrero, su madre, aconsejada por los médicos, decidió que era el momento. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alega ahora que el pequeño no tiene plaza en el mismo centro que sus hermanos porque no es posible ampliar la ratio (número de alumnos por aula), al no tratarse de una escolarización tardía. Mientras, la familia ha comprado una vivienda en un barrio de Pamplona próximo al colegio. Ninguno de los tres niños asiste ahora al centro. Uno, por no tener plaza. Y los otros dos porque los especialistas recomiendan que los tres hermanos estén en el mismo espacio para evitar contagios (o en el colegio o en casa). La madre ha interpuesto un recurso de alzada contra la Administración educativa, en disconformidad con las decisiones de la comisión de escolarización. Educación dice que responderá.

"PRECISA CONTACTO"

Laura Martín recuerda que su hijo nunca ha ido ni al colegio ni a la guardería pero que ahora necesita el contacto social con otros niños. “¡Claro que soy consciente de las posibilidades de contagio! Como los demás padres. Pero, en este momento, mi hijo precisa salir de casa. Para vivir me aferro a la esperanza de que puede mejorar. Necesito ofrecerle esa oportunidad”. Y, cree, asistir al colegio elegido, “con unas instalaciones apropiadas para mi hijo”, será muy beneficioso. “En Educación me dicen que lo lleve a otro pero no quiero. En el que he elegido es donde puedo soltarle, por primera vez y un poco, la mano”. Pero no quiere que solo vayan sus hijos menores. “Si van los tres, el mayor, aunque se pueda contagiar, tendría el beneficio de la parte social. Pero si solo van los pequeños, ¿qué hace el mayor solo en casa sin sus hermanos que son su único estímulo? Solo tendría la parte negativa, que son los virus que ellos pueden traer”.

Laura Martín recuerda que, durante el embarazo de los mellizos, ya se trasladaron a vivir a Navarra. “Yo echaba mucho de menos mi tierra y quería que mis hijos se criaran aquí, en un espacio más amable. En Bruselas, habíamos sufrido de cerca atentados terroristas y tuvimos miedo”. Así que, temporalmente se establecieron en Aoiz, a la espera de que los niños comenzara el colegio. Y llegó entonces la parálisis cerebral del mayor. De un día para otro. El diagnóstico, prosigue, es un posible caso de Guillain Barré Aman. “Lo estudié en la asignatura de virología, en la carrera, pero era tan poco frecuente que no le prestamos mucha atención. Me han dicho que es como si hubiéramos ganado el euromillón, por las poca probabilidades”. De momento, el defensor del pueblo le ha dado la razón. Y ella sigue luchando para que Educación también lo haga. Aunque su vida haya dado un giro copernicano en los últimos cinco años.

EDUCACIÓN DICE ATENDER EL CASO



El departamento de Educación del Gobierno de Navarra asegura que no ha desatención el caso de escolarización del hijo de Laura Martín y que no ha habido “silencio administrativo”. “Su solicitud se ha analizado en varias ocasiones por la Comisión General de Escolarización”. Un órgano competente, añade, que, “tras interesarse por el caso, ha adoptado las resoluciones” de las que le ha informado. El director general de Educación, Gil Sevillano, insisten, ha establecido contacto con Martín para atenderla y analizar su caso. Escolarización ha ofrecido una plaza en la red pública con garantías de seguridad y una adecuada atención educativa que ella ha rechazado.