Toque de queda en Navarra: El Gobierno anuncia hoy a las 18 horas si se adelanta

El vicepresidente del Gobierno de Navarra Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin, han convocado este lunes a las 18 horas una rueda de prensa para valorar el nuevo estado de alarma decretado en el país que se podrá seguir en directo a través de diariodenavarra.es. Ramírez e Induráin anunciarán si finalmente el toque de queda impuesto a las 23 horas se adelanta a las 22 horas en la Comunidad foral. El Ejecutivo foral no descarta además tomar otras medidas adicionales.

La presidenta María Chivite fue una de las que solicitó a Pedro Sánchez la gestión del estado de alarma “con el fin de disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor”, sostuvo.



Su gobierno ya quiso incorporar a las medidas que puso en marcha el pasado jueves la limitación de la movilidad por la noche, pero no lo hizo al entender que no tenía competencias. El decreto de alarma permite a las Comunidades determinar si mantienen en sus territorios el toque de queda de 23 a 6 horas, o lo cambian una hora en su inicio y en su término. Así, pueden decidir que comience entre las 22 horas y a las 00, y que concluya entre las 5 y a las 7 h.



En un comunicado, la presidenta María Chivite afirmó que el decreto de alarma aprobado por el Consejo de Ministros es “útil y acorde” con lo que Navarra solicitó. Señaló que varias de sus principales medidas ya han sido implantadas aquí, como el cierre perimetral de la Comunidad o la limitación de los encuentros a 6 personas en espacios públicos y privados, salvo convivientes. Recordó que estas restricciones fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.



El decreto de alarma deja en manos de las CC AA reducir esa cifra de 6 personas en las reuniones. En Navarra, se recomienda (no es una obligación) que sólo se junten en los domicilios quienes conviven.



El confinamiento perimetral de Navarra no afecta a su frontera con Francia, ya que el Ejecutivo foral no tiene competencias para ello. El decreto de alarma aprobado ayer recoge que el cierre perimetral de una comunidad no afecta al régimen de fronteras.

La presidenta volvió a hacer un llamamiento a los ciudadanos a “la responsabilidad”. “Son días complicados y aún vendrán días y meses difíciles”, advirtió.

