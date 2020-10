Se seguirá aislando aulas mientras esté en vigor el cierre de Navarra

Actualizada 24/10/2020 a las 06:00

“Mientras estén en vigor las restricciones actuales no se van a modificar los protocolos covid en los colegios”. Es decir, seguirá habiendo cuarentenas preventivas para toda la clase cuando surja un positivo en el aula. Así lo declaró el consejero de Educación, en una entrevista en Onda Cero. No obastante, Carlos Gimeno no descarta flexibilizar los llamados grupos burbuja “cuando las circunstancias sean las adecuadas” e incide en que Educación trabaja para que se mantengan las clases y no se cierren las aulas. Este tema se trató el jueves en una reunión entre los departamentos de Educación y de Salud, donde se pusieron en común los respectivos datos epidemiológicos. “Tenerlo todo a punto, todo previsto, para cuando las circunstancias sea más favorables activar un posible cambio de forma inmediata”, dijo.

Mientras, los confinamientos de aulas continúan. Así, en las últimas 24 horas un total de 382 escolares de 17 centros educativos navarros han sido confinados. Con ellos, son 2.154 los escolares de Infantil y Primaria que permanecen aislados en cuarentena en sus domicilios y representan el 3,47% del alumnado de ambos ciclos educativos.

En total, son 104 los grupos estables de convivencia actualmente aislados en sus domicilios, según explicó ayer el Gobierno navarro en un comunicado.

