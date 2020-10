Los hosteleros reclaman a Chivite un "plan de rescate y viabilidad"

Actualizada 20/10/2020 a las 15:11

Las asociaciones de hostelería Casco Antiguo, ASBANA, ANAPHE y AEHN han reclamado este martes a la presidenta María Chivite un "plan de rescate y viabilidad" para un sector "criminalizado" cuando los datos oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que "la hostelería no es un foco de contagios".

Con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Navarra, que ha reivindicado el trabajo en este sector como "lugar seguro" después de haber "invertido un montón de dinero y esfuerzo" en ello, las cuatro asociaciones han denunciado en una conferencia de prensa que su cierre responde a una "decisión política" que no sanitaria.

Y para avalar sus palabras han destacado que de los casi 9.000 brotes contabilizados en toda España solo 190, el 2%, corresponden a la hostelería, a la que únicamente se le pueden atribuir entre clientes y empleados el 3,5% de los casos diagnosticados, menos de 1,1 casos por cada 100 establecimientos.

"Somos un sector que no está dando ningún problema pero que sufre una situación injusta" para las 4.700 empresas que agrupa en Navarra, la mayoría familiares, en las que trabajan 18.000 personas, 4.000 como autónomos, y que aporta el 7% del PIB, ha dicho Ana Beriain, presidenta de AEHN.

"No entendemos por qué después de 2 meses de restricciones y con la curva de contagios disparada se siguen dando la vuelta de tuerca a la hostelería y el turismo", ha destacado, y exigido al Ejecutivo foral un plan, en línea con lo que se ha hecho en otros países de Europa, que plantee un escenario a medio plazo para poder salvar el sector.

En este sentido la presidenta de ANAPHE, Marian Rodríguez, ha puesto en valor las medidas tomadas por el sector, con protocolos y formación a sus trabajadores, y ha indicado que con el cierre de los bares aparecen "los botellones, las fiestas y los fiestones" y el contagio social de la covid, por lo que ha instado a que se denuncien y sancionen estos comportamientos porque "los avisos" no sirven, hace falta "que paguen".

Ha criticado además la falta de comunicación del Gobierno con el sector, un sector "que en realidad no está dando problemas" pero al que "cierran por sorpresa", sin decirle "nada ni consultar nada".

"Esto no es serio" y la hostelería "no puede más", está en una situación "crítica" , ha subrayado, por lo que ha pedido que se actúa con "consenso, no porque sí", punto en el que ha cuestionado "el descontrol" que están causando modificaciones en medidas como los ERTE.

Del mismo modo Beriain ha explicado que la ayuda del IAE es algo "ínfimo" mientras que sí deben pagar aunque estén cerrados otras tasas e impuestos como las de basuras o la contribución, de mayor cuantía.

Pendientes aún de decidir si recurrirán el cierre anunciado para dos semanas a partir del jueves, "porque todos tenemos que arrimar el hombro" en esta situación, "aunque no solo la hostelería", la presidenta de AEHN ha apuntado que "está claro" que se espera a ese día "por la Vuelta", aunque también ha valorado el negocio que puede mover aunque sea solo por un par de días.

Por último ha anunciado que a partir del jueves realizarán diariamente concentraciones en la Plaza del Castillo mientras estén cerrados para que la ciudadanía conozca su situación y sus demandas, porque "no queremos ayudas, queremos trabajar" pero" habrá que empezar a tomar otras medidas, "si no nos quedamos todos en el camino".

Ya este mediodía más de medio centenar de personas vinculadas a la hostelería han protagonizado una cacerolada de protesta frente al Palacio de Navarra, donde pertrechados de cazos y cucharas, y entre pitidos de silbatos, han mostrado carteles con la frase "Busco trabajo, experiencia en hostelería".

