Dos extraescolares que no te puedes perder

Actualizada 16/10/2020 a las 10:25

Dicen que el saber no ocupa lugar, y ahora que se han retomado las clases escolares, qué mejor oportunidad para seguir ampliando conocimientos que apuntarse a extraescolares. Estas son dos propuestas donde reforzar el estudio de idiomas, u otras disciplinas académicas.

KUMON, UN MÉTODO DE APRENDIZAJE ÚNICO

El Centro Kumon Barañain lleva 27 años trabajando con el método Kumon de aprendizaje en sus programas de matemáticas, inglés y lectura, con el doble objetivo de que sus alumnos mejoren en la materia y adquieran técnicas de estudio que les ayudarán en cualquier momento de su vida académica. “La educación es para toda la vida, y en Kumon tenemos cinco claves para el éxito que reforzamos con el estudio diario de nuestros programas: Concentración, Autonomía, Constancia, Motivación y Hábito de estudio”, indican desde esta academia.

Kumon es un método de aprendizaje “único y su forma de trabajo es diferente”. Todo el material que emplean es exclusivo, creado por educadores y pedagogos para asegurar que el avance de los alumnos sea gradual, sin saltos que dificultan el aprendizaje, y fácil de seguir tanto en clase como en casa.

Para que el alumno desarrolle al máximo su potencial “se necesita constancia, por eso el método Kumon apuesta por periodos de trabajo cortos pero eficaces, de unos 20 o 30 minutos, que favorecen la concentración y evitan el aburrimiento o la frustración, y por trabajar todos los días, dos días a la semana en clases en el centro y el resto en casa, para mejorar los hábitos de estudio y la autonomía”, destacan.

La flexibilidad del método y su excelente material permiten que, una vez aprendida la forma de trabajar, si un alumno no puede acudir al centro, pueda seguir avanzando y aprendiendo desde casa. Gracias a la tecnología, los profesores pueden hacer una supervisión a distancia y evitar parones que sean perjudiciales para el aprendizaje.

En Kumon no hay clases de grupo, todo el trabajo es individual, y cada programa Kumon presenta 22 niveles. “Cuando llega un alumno nuevo, lo primero que hacemos es una prueba inicial para conocer su situación de aprendizaje y su punto de inicio. Este curso, tanto la matrícula como la valoración inicial son gratuitas. Si se decide a continuar con nosotros, le haremos un plan de trabajo personalizado con objetivos a corto y a largo plazo”, explican.

El Centro Kumon está ubicado en Barañáin, en la Avda. de Eulza 12. Tiene dos zonas de trabajo, una para alumnos pequeños de 5-6 años; y otra para mayores. Ambas cumplen todos los protocolos de aforo, seguridad, higiene y distancia. Datos de contacto: Fijo 948 188 966 – móvil 648 681 166. e-mail: kumon.eulza@gmail.com Web: www.kumon.es

LOCKHART, ECOSISTEMA DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

En Lockhart son profesionales de la enseñanza de idiomas, como el inglés, alemán, francés, italiano y ruso. Imparten esta formación a niños (de 5 a 11), jóvenes (12 a 16) y adultos (17 en adelante). También dan formación extraescolar en varios colegios de Pamplona y Comarca (Luis Amigó, Esclavas, Jesuitinas…). Además del entorno escolar, ofrecen formación en empresas, clases one-to-one y cursos intensivos especiales para la preparación de exámenes oficiales.

Como modalidades de aprendizaje, Lockhart ha puesto en marcha el modelo híbrido de enseñanza, que permite elegir entre modalidad presencia y modalidad online, ya que ambas se realizan al mismo tiempo. “Esta modalidad está permitiendo que los alumnos puedan elegir la modalidad que más les convenga, y en caso de confinamiento, no pierden clase”, destaca Wendy Lockhart Domeño, directora.

“El Ecosistema de enseñanza Lockhart es, sin duda alguna, nuestro elemento diferencial. Es un compendio de fortalezas (adaptación al nivel del alumnado, metodologías modernas, comunicativas y específicas, docentes expertos en la enseñanza de segundos idiomas, formación continua de nuestros profesionales, análisis de necesidades lingüísticas de nuestros alumnos…) cuyo nexo de unión es la enseñanza de los idiomas de manera natural, contextualizada e interactiva”, explica.

Los materiales que usan en el aula han sido desarrollados por sus profesionales, ya que no existen publicaciones en el mercado que contengan todos los elementos que se necesitan para lograr alumnos realmente bilingües. Asimismo, Lockhart es centro examinador de Oxford, además de centro preparador de Cambridge.

La vuelta al curso escolar lleva consigo un lanzamiento de ofertas. Por ejemplo, un 10% de descuento a todos los universitarios, un 5% de descuento a familias numerosas (a partir del segundo hijo o hija), bonos especiales de 5, 10, 20 o 30 horas para clases one to one, y matrícula gratis para el examen de Oxford si se realiza el curso intensivo con Lockhart.

La academia, que dispone de todos los protocolos necesarios para prevenir el Covid-19, está ubicada en Pamplona, en la calle Bergamín 49, bajo (frente al colegio de Jesuitas). Las cinco aulas cuentan con pantallas de televisión, micrófonos 360º, Tablet y ordenador. Más información en los teléfonos 638 012 111 y 948 238 566. info@lockhart.es o www.lockhart.es