Salud dice seguir "muy de cerca" la situación epidemiológica de Pamplona

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra sigue "muy de cerca" la situación de Pamplona, con una incidencia de 779 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, una evolución que la consejera Santos Induráin ha reconocido que "preocupa".

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno en la que al ser preguntada sobre la posibilidad de que se proceda a un cierre perimetral de la capital navarra ha indicado que "no cerrar no significa no actuar".

La consejera, quien ha avanzado que tienen prevista una reunión con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, para el seguimiento de la situación, ha sostenido que la evolución de los indicadores, "preocupa y ocupa por el volumen de población".

"Monitorizamos los indicadores a diario" y "según como vaya la situación no esperaremos para tomar las medidas que haya que tomar", ha señalado la consejera al ser cuestionada por el hecho de que Pamplona cumple con dos de los tres criterios marcados por el Ministerio para acordar un confinamiento.

Supera los 500 casos por 100.000 habitantes en catorces día y su porcentaje de test positivos es mayor del 10 %. El criterio que no se cumple es que hay menos del 35 % de las UCI ocupadas por pacientes COVID. Al respecto el vicepresidente Javier Remírez ha añadido que siempre serán "leales" a los criterios fijados.

La consejera ha insistido en que se están tomando medidas "restrictivas importantes" y valorando si es preciso adoptar otras medidas.

Del total de positivos registrados en las últimas horas, el 59 % se han producido en la comarca de Pamplona, según los datos aportados en la rueda de prensa en la que Remírez ha puntualizado que al hablar de Pamplona es preciso considerar no solo la ciudad, sino la comarca.

Ha reconocido que en este caso "el control de la movilidad tiene dificultades" pero si llega el caso "se trabajará de manera intensa". En las localidades en las que han adoptado medidas de este tipo el trabajo de los cuerpos policiales ha sido "muy satisfactorio" y las restricciones han funcionado.

En cualquier caso, ha remarcado que "las normas valen muy poco si no entra el factor de la responsabilidad individual y colectiva", esto es "fundamental", según Remírez, quien ha asegurado que trabajarán de forma "coordinada".