El 'bulo' de mayores que desheredan

Actualizada 13/10/2020 a las 06:00

En las últimas semanas se ha propagado por diferentes medios noticias sobre un aumento de la demanda de mayores que quieren desheredar a uno o a todos sus hijos. En teoría, se habrían sentido tan solos y abandonados durante el confinamiento que les habría llevado a tomar la decisión de borrarles de la herencia. Aunque hay asociaciones a nivel nacional que sostienen que se han producido decenas de casos, lo cierto es que en las notarías navarras desmienten esas informaciones. Al menos, en los 42 despachos de notarías que hay en Navarra.

“En absoluto hemos notado un aumento de las consultas de personas que quieran desheredar a un hijo por sentirse desatendidos en la pandemia. No tenemos esa percepción”, afirma rotundo el decano del Colegio Notarial de Navarra, Alfredo Aldaba Yoldi. “Es cierto que vienen personas a cambiar el testamento, pero en línea con el volumen que hemos atendido siempre. Ni más ni menos”, agrega. El decano explica que se contabiliza el número de testamentos que se firman, pero “nunca” se lleva un registro del contenido de las últimas voluntades.



RAZONES HABITUALES

¿Por qué unos padres suelen querer cambiar el testamento de cara a los hijos? Según Alfredo Aldaba, sobre todo, porque hay una “mala relación familiar” desde hace años que, en ocasiones, acumula años sin que entre ellos se dirijan la palabra. Otras veces, porque los padres ven más “indefenso” a uno de los hijos y deciden modificar “las partes iguales” para que el hijo al que ven más débil salga más beneficiado que los otros hermanos.

“Otra situación frecuente por la que se cambia un testamento es porque ha fallecido uno de los hijos y los padres quieren mencionar expresamente en el testamento a los nietos de ese hijo”, añade el decano.



CÓMO DESHEREDAR

En Navarra, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, no hay ningún problema para desheredar a uno o varios hijos. La libertad de testar es una de las singularidades que hay en Navarra, junto con el llamado testamento de hermandad.

A diferencia de lo que ocurre en España, en Navarra existe plena libertad para disponer de los bienes. No hay legítima (parte de la herencia de la cual no se puede disponer libremente). En el resto de España (Derecho Común) las restricciones a la hora de dejar testamento son mayores. Un tercio de la herencia debe repartirse por igual entre los hijos; otro tercio se tiene que dejar a los hijos pero no necesariamente en partes iguales y, con el otro tercio, hay libertad absoluta. Si se quiere desheredar a un hijo resulta complicado, ya que solo se permite en casos puntuales, como haber sufrido maltrato físico o psíquico, según apuntan fuentes notariales.

En cambio, en Navarra no existe obligación de dejar nada a los hijos y tampoco hay obligación de dar explicaciones en el testamento de por qué se deshereda a un hijo o a varios.



TESTAR 'A LA NAVARRA'

En la Comunidad foral, cuando se quiere dejar sin herencia a una persona se puede utilizar una fórmula que se llama la “legítima foral”. Consiste en decir que a ese hijo se le deja “cinco sueldos febles o carlines y una robada en monte comunal”. O sea, nada. Ni un euro.

Se trata de una disposición o fórmula simbólica para dejar claro que, como progenitor, te has acordado de que tienes ese hijo o hijos pero que no les dejas nada del patrimonio material. Esta libertad, conocida de forma popular como “testar a la navarra”, tiene un origen histórico para no dividir la propiedad, para mantener la unidad de la “casa navarra” entendida como unidad de explotación y de sustento de la familia ( se contempla en la ley 49 del Fuero Nuevo).

En octubre del año pasado , se modificó el Fuero Nuevo y, en este apartado, se permitió no utilizar la mencionada frase. Sin embargo, fuentes notariales, aseguran que muchos notarios la sigue empleando todavía pese a no ser necesario por “razones técnicas” y así dejar claro que se usa esa fórmula.

TESTAMENTOS FIRMADOS



Mes 2019 - 2020

Enero 340 - 399

Febrero 352 - 413

Marzo 382 - 212

Abril 358 - 29

Mayo 395 - 114

Junio 312 - 207

Julio 253 - 117

Total 2.392 - 1.491

UN AGOSTO CON MÁS ACEPTACIONES DE HERENCIAS Y FIRMAS DE CRÉDITOS

Las notarías están viviendo un agosto movido, con una inusual actividad para uno de los meses, tradicionalmente, más tranquilos del año. Pero es lo que ha traído este atípico 2020. El decano del Colegio Notarial de Navarra, Alfredo Aldaba, recuerda que los notarios, durante todo el estado de alarma, tuvieron restringida su actividad a “asuntos urgentes” y se ampliaron los plazos fiscales para pagar los impuestos en caso de aceptación de herencia. El plazo habitual para liquidar el impuesto de sucesiones es de seis meses desde el fallecimiento.

“Ahora, de alguna manera, estamos haciendo lo que no se hizo entonces”, valora. En este sentido, señala que en estos momentos abundan las aceptaciones de herencias. Hijos o familiares que están tramitando el aceptar los bienes recibidos por una persona fallecida.

Heredar supone iniciar un trámite para hacerse con unos bienes y, en la inmensa mayoría de los casos, significa aumentar el patrimonio. No obstante, si no se dispone de dinero en efectivo para pagar el impuesto de sucesiones y, si se estima que la herencia no dejará una cantidad de dinero significativa o apreciable, hay personas que renuncian a la herencia. No es frecuente pero ocurre.

“Además de que se paralizaron los plazos fiscales, también ha fallecido más gente y se están realizando bastantes trámites de aceptación de herencias”, indica el decano de los notarios.

Las notarías también aprecian un aumento del número de testamentos, aunque de momento en los siete primeros meses de este año se han firmado 901 testamentos menos ( -37%) que en el mismo periodo del año pasado. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Notarial, en la Comunidad foral se han firmado entre el 1 de enero y el 31 de julio 1.491 testamentos, lo que supone 901 menos frente a los 2.392 firmados en año pasado en el mismo espacio de tiempo.

En Navarra se firman unos 6.000 testamentos al año. La mayoría de los documentos (alrededor del 80%) son testamentos de hermandad firmados por dos o más personas (testamento de hermandad). Lo habitual son matrimonios o parejas de hecho, pero también pueden hacer testamento de hermandad hermanos, primos, amigos, etc. El otro 20% de los testamentos son testamentos abiertos, es decir, unipersonales, en los que un solo testador dispone de sus bienes para después de su muerte de forma individual.



FINANCIACIÓN A EMPRESAS

Otro de los frentes que generan gran actividad en las notarías es la enorme cantidad de financiación a empresas de préstamos y créditos desde diferentes ámbitos.

La formalización de los créditos entre entidades financieras y clientes en el caso de los denominados créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) genera actividad. Y también, por otro lado, los préstamos a empresas avalados por sociedades de garantía recíproca: por la navarra Sonagar o por la del País Vasco, Elkargi.