La suelta ilegal de castores ya amenaza a las choperas navarras

Actualizada 08/10/2020 a las 07:41

La presencia de castores de origen alemán en ríos como el Ebro, Aragón y Arga, a raíz de una suelta ilegal en Navarra en el año 2003, al parecer por parte de activistas, es una preocupación creciente entre los propietarios y gestores de choperas. Los daños que esta especie roedora genera en las choperas navarras (hay 2.000 hectáreas y la gran mayoría son propiedad de ayuntamientos) aumentan cada año pero, de momento, el Gobierno de Navarra, en su conjunto, no los considera relevantes. Eso sí , empiezan a ser significativos y se reconoce que, si no se pone freno, los castores pueden erigirse en un problema de primera magnitud para la populicultura.

Esta idea quedó ayer patente durante una jornada dedicada al cultivo del chopo organizada por la asociación Foresna en Baluarte y a la que asistieron medio centenar de personas. El director del Servicio Forestal y Cinegético del Gobierno de Navarra, Fermín Olabe, respondió a esta problemática cuando, acabada su exposición y llegado el turno de preguntas, el guarda de Villafranca, José Muñoz, le preguntó por lo que llamó el “tema estrella” de las choperas, una vez conseguido que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) abaratara en febrero en canon que cobra por los chopos.

El directivo, que adelantó que el castor no es su competencia, expuso que el Ministerio de Transición Ecológica estudia “cómo se cataloga esta especie, no tanto según directiva europea, sino nacional”. Olabe añadió que, una vez catalogada, se podrán articular indemnizaciones o ayudas. “El proceso va aceptablemente rápido. Se prevé que en no mucho tiempo se tenga una respuesta clara”, añadió.

VIENTOS A FAVOR DEL CHOPO

La jornada de ayer dejó claro que soplan vientos a favor del chopo. Tanto desde Bruselas, como desde el Gobierno central y el Gobierno foral. El chopo, que es una especie de crecimiento rápido (unos 12 años) no solo cuenta con gran demanda en el mercado de la industria, sino que además le adornan cualidades medioambientales y sociales muy sobresalientes, como el ser un gran fijador de carbono en la lucha contra el cambio climático y la laminación de avenidas en caso de inundaciones, así como la generación de empleo en el medio rural en aras de evitar la despoblación.

La presidenta de la CHE, Dolores Pascual (asistió por videoconferencia) destacó la apuesta de la institución por el chopo, requirió la colaboración con el sector de cara a proyectos y recordó la reciente rebaja del canon de 150 a 30 euros por hectárea y año. La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, también abogó por fomentar el chopo en Navarra.

Te puede interesar