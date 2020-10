Navarra podría recibir entre 427 y 1.000 millones de fondos de recuperación europeos

Actualizada 06/10/2020 a las 17:17

Navarra podría recibir entre 427 millones y algo más de 1.000 millones de euros a través del programa de recuperación 'Next Generation EU', puesto en marcha por la Unión Europea ante la crisis del Covid-19, si bien "hay mucha incertidumbre sobre cuál es la cantidad que se va a recibir" de los fondos europeos y cómo va a ser el reparto entre las regiones.

Así lo han puesto de manifiesto los investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Miguel Casares, Joseba de la Torre, Aitor Erce y Mar Rubio-Varas. Todos ellos han comparecido en el Parlamento de Navarra en una sesión de trabajo, solicitada por Geroa Bai, para explicar el estudio sobre el posible impacto en Navarra del plan 'Next Generation EU', estudio elaborado por el equipo investigador del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la UPNA.

También ha estado presente el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, quien ha puesto en valor que "nunca antes en la historia de la UE se ha aprobado un mecanismo como 'Next Generation'".

En cuanto al estudio, Miguel Casares, Joseba de la Torre, Aitor Erce y Mar Rubio-Varas han explicado que se ponen de manifiesto las "fortalezas" de la Comunidad foral, que cuenta con "una larga y exitosa trayectoria del desarrollo de políticas industriales" y con "ventajas competitivas".

Según han expuesto, Navarra "está bien alienada con algunas de las grandes líneas esenciales de la estrategia europea", ya que "ya existe una agenda para la economía circular" y ocupa una posición "destacada" en cuanto a digitalización.

Para los investigadores, "debemos ser muy ágiles en la toma de decisiones y en la búsqueda de consensos para trazar una visión de largo plazo que se tiene que resolver en el corto plazo". Y han apostado por "hacer un esfuerzo por relanzar nuestras capacidades de gestión porque si no dejaremos de pasar alguna oportunidad que no podemos despreciar".

Asimismo, en su estudio, los investigadores recomiendan que las propuestas a presentar sean "coherentes" con los objetivos que marca Europa, "con la transición ecológica y la digitalización", e instan a buscar proyectos que garanticen el cumplimiento de estos objetivos.

También consideran "fundamental" la cocreación de actividad económica entre lo público y privado y apuestan por "buscar un equilibrio entre la competencia y la colaboración".

Asimismo, los investigadores han puesto de manifiesto que Europa "ya ha anunciado que va a monitorizar la evolución de estos proyectos, va a tener un seguimiento muy claro y hay que mostrar en ese seguimiento un grado de cumplimiento elevados". "Los propios proyectos deberían incorporar estos mecanismos", han planteado.

En cuanto a la cantidad que podría recibir Navarra, los investigadores han indicado que "ni sabemos bien cuánto dinero va a llegar, ni tenemos nada claro el cuándo". "Para asignar los recursos a nivel nacional la Comisión Europea tiene unas reglas, pero no ha fijado unas reglas a las regiones, podría ser que aplique la misma regla de la Comisión Europea, o que sea en función de la población o en función de los proyectos", ha explicado Aitor Erce, uno de los investigadores.

Según ha expuesto, Navarra podría recibir entre 400 millones largos y un poco más de 1.000 millones, en función de cómo se realice el reparto, si bien ha incidido en que "hay mucha incertidumbre sobre cuál es la cantidad que se va a recibir".

Además, ha planteado la posibilidad de utilizar la cofinanciación a través de los mercados de deuda privada, como el mercado de la llamada deuda verde.

Los grupos piden consenso

En el turno de los grupos parlamentarios, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha lamentado "la falta de concreción que el propio Consejo Europeo ha dado a la participación regional, por no decir nula" y, en este sentido, ha afirmado que "algunas expresiones que escucho desde el Gobierno central me generan algo más que discrepancias, diría que alarma". "Miramos a estos fondos casi como un cierto maná y me preocupa que no entendamos la necesidad de mirar a otros pasivos o los participados fondos verdes", ha planteado.

En representación de Navarra Suma, Isabel Olave ha defendido que "ahora toca trabajar para que Navarra tenga los mejores resultados en el reparto de estos fondos" y ha considerado que el Gobierno foral, "alineado con el de la nación", tiene que hacer "su trabajo presentando proyectos sólidos y estratégicos". "Navarra y España tienen que volcarse en aprovechar los fondos comunitarios con estos proyectos sólidos y con sólidos socios", ha afirmado.

Desde el PSN, Inma Jurío ha considerado que "debemos ser proactivos para que nos pueda llegar la mayor financiación de esos fondos europeos". Y ha destacado que la Comunidad foral "se sitúa en una situación ventajosa" con el Plan Reactivar Navarra. Sobre la cantidad que podría recibir Navarra, ha señalado que es "pronto" para hacer estimaciones y ha remarcado, además, que "todo esto no será posible" si no hay "un gran acuerdo y consenso político" para que pueda haber presupuestos.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha manifestado que "lo triste es que para poder llegar a Bruselas tengamos que pasar por la ventanilla de Madrid por muy buen plan que tengamos". Ha remarcado que "no sabemos cómo se van a repartir los fondos" y ha llamado al Gobierno foral y al conjunto de grupos a ser "capaces de ponernos de acuerdo y presentar proyectos que tengan el mayor consenso político y social de nuestra comunidad".

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, también ha abogado por "intentar buscar un consenso para decidir cuáles son los proyectos que convienen más" a la Comunidad foral. Y ha subrayado que "hay muchos elementos en el aire, para empezar el de la financiación".