El sinidicato SATSE pide que se refuerce Atención Primaria sin hacer "experimentos"

Actualizada 06/10/2020 a las 15:41

La secretaria del sindicato de enfermería SATSE en Navarra, María José Algarra, ha pedido al Gobierno foral que refuerce Atención Primaria para poder dar un servicio de calidad porque no hay tiempo para "experimentos".



"Cojan las listas de contratación, llamen a las enfermeras y enfermeros que hay disponibles o complementen con productividad las que actualmente fuerzan sus agendas al máximo fuera de sus horarios, y conviertan la Atención Primaria en un servicio de calidad donde ni el administrativo, ni el enfermero, ni la médica reciban la frustración de la población por una demostrada mala gestión desde los despachos", dice.



Y añade que "la normativa es la que es, sin necesidad de estirar la cuerda hasta estar delante de un juez", por lo que aconseja no exponerse a un varapalo judicial ya que "no estamos para perder el tiempo" y "no podemos permitirnos más retrasos".



Para Algarra, "llevamos yendo tarde desde hace meses", cuando los profesionales sanitarios pedían "un plan de choque urgente" para "paliar el más que previsible colapso que iban a tener los centros de salud con la llegada del otoño" y sin embargo, "como casi habíamos vencido al virus, había que irse de vacaciones".



Recuerda en este sentido los datos de COVID-19 que ahora tiene Navarra y las pruebas que PCR que se realizan y que se unen al inicio de la campaña de la gripe, las extracciones de sangre, la atención a enfermos agudos y crónicos, y la domiciliaria y la telefónica, de forma que las enfermeras "viven a la carrera para poder llegar al máximo de pacientes en cualquier centro de salud".



"No hay que tener demasiada experiencia para ver rápidamente que hay determinados puestos que hay que reforzar para agilizar el grueso de consultas y que nadie quede sin ser asistido a tiempo. Y no tenemos, a día de hoy, tiempo para experimentar e improvisar medidas que no tengan el 100% de seguridad de ser efectivas", asegura la responsable autonómica de SATSE.



Insiste por ello en que "no tenemos margen para improvisar nuevos modelos de una posible Atención Primaria" y defiende que la Administración "debe ser responsable y poner el criterio sanitario y asistencial ante cualquier otro que no cumpla el objetivo que perseguimos, que es descongestionar las consultas asistenciales".



"Es entendible -apunta- querer contentar y dar respuesta a las inquietudes y exigencias de todas las categorías del sistema de salud pero la realidad es la que es y ahora obliga a ser eficaz, eficiente y resolutivo. Las funciones son las que son, y cada categoría profesional debe desarrollar su proyección dentro de lo que compete".