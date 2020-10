El Parlamento rechaza una iniciativa de Bildu para una crear la 'tasa COVID'

Actualizada 01/10/2020 a las 13:19

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves tomar en consideración una proposición de ley de EH Bildu para implantar una Tasa COVID-19 con la que hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia mediante una recaudación extra de entre 80-100 millones de euros anuales.

Se trataba de un "incremento temporal, parcial, pero significativo o importante de los tipos impositivos de las personas y empresas con mayor capacidad económica" que se aplicaría al IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para un periodo de cuatro años, y al Impuesto de Sociedades, en este caso para uno.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que ha mostrado desde la tribuna su apoyo a Cataluña y la República, ha justificado la iniciativa en la crisis económica y social provocada por la pandemia y que requiere movilizar "ingentes cantidades de recursos públicos y privados" en un contexto de "disminución de los ingresos fiscales sin precedentes".

Una situación que "debe forzar a las administraciones públicas navarras a repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos sobre los principios de generación de riqueza y reducción de las desigualdades sociales, con un planteamiento agresivo", ha dicho.

Y ha añadido que a la vez "se deben activar fuentes de ingresos extraordinarios y disponer de mecanismos de financiación hasta ahora no empleados".

Por ello Araiz ha apelado a la "solidaridad y corresponsabilidad", de forma que "paguen más quienes más tienen, empezando por la cúspide de la pirámide", al mismo tiempo que ha exigido "rigor, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos".

"La capacidad de reacción es vital", ha advertido, y asegurado que "el tiempo que se pierda ahora no va a poder recuperarse después", por lo que ha instado que se aplique ya esta Tasa COVID-19 que "solo afectará a quien no haya notado en sus ingresos la pandemia, a quien no haya notado la pérdida de ingresos".

Ha apuntado así que lo que se plantea son "subidas moderadas": en el IRPF a las rentas superiores a 47.000 euros, el 15% de los declarantes; en Patrimonio se trataba de "revertir la contrarreforma" del año pasado y que supuso dejar de ingresar 11 millones; en Sucesiones la subida sería según la escala; y en Sociedades hubiera afectado a las empresas con más de un 10% de beneficios en 2020.

Araiz ha rechazo que existan dificultades técnicas para aplicar estas medidas, tal y como ha esgrimido el Gobierno en dos aspectos para oponerse a su toma en consideración, ya que "se pueden subsanar ambas cuestiones", y ha recordado que en línea con la iniciativa de EH Bildu van las recomendaciones de distintos organismos.

Mikel Buil, de Podemos, ha dicho que su grupo ha planteado esta Tasa en el Estado, sin embargo no comparte el momento elegido en Navarra, en puertas de un debate sobre fiscalidad, por lo que ha anunciado su abstención.

Por el contrario Marisa de Simón, de I-E, ha dicho estar de acuerdo con la forma y no tanto con el fondo de la propuesta, que es "absolutamente necesaria" y una cuestión de "justicia y equidad", pero "tímida".

En contra de la proposición de ley, el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha denunciado que Navarra tiene los gravámenes más altos en algunos impuestos y ahora EH Bildu quiere que esta crisis "la paguen trabajadores, comerciantes, hosteleros, autónomos, empresas e incluso los fallecidos".

"Pero si extraemos más dinero del bolsillo de los ciudadanos estaremos recortando. ¿O eso no es un recorte?", ha preguntado, y rechazado subidas impositivas y adelantado que NA+ buscará "beneficios fiscales para ciudadanos y empresas".

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha recordado que este año se dejarán de recaudar unos 538 millones de euros y habrá gastos extras derivados de la pandemia y del Plan de Reactivación, pero "no podemos generar más brecha con las comunidades vecinas ni con el Estado porque el dinero es cobarde y huye", como ha ocurrido en Patrimonio y Sucesiones, y a las rentas del trabajo "no se les puede apretar más las tuercas".

Por último, Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha reconocido la "gravedad" de la situación pero ha asegurado que "hay alternativas" a laTasa COVID más allá de las reformas fiscales, entre las que ha citado la emisión de deuda a largo plazo para evitar recortes y mantener el estado de bienestar, un reto en el que ha defendido que también debe tener un papel la lucha contra el fraude fiscal.