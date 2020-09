Una 'English week' reinventada: del albergue de Lekaroz a los colegios

Actualizada 30/09/2020 a las 06:00

La fatídica semana del 13 de marzo no sólo supuso el cierre de los colegios. También se llevó por delante una de las actividades más esperadas en los centros navarros. El inicio de la pandemia de la covid-19 obligó a suspender la 'English Week', la exitosa semana de inmersión en inglés que disfrutan cerca de 2.400 alumnos de 5º de Primaria cada año. Doce tandas y 38 centros se quedaron sin vivir la experiencia. Y, como tantas otras cosas, la vieja realidad de diferentes colegios conviviendo en un albergue de Lekaroz ya no se podrá repetir. Al menos de momento. Sin embargo, eso no significa decir adiós al proyecto. El negociado de programas lingüísticos del departamento de Educación ha reinventado el formato y la semana de inglés vuelve a celebrarse.

Ahora se llama 'English Week at School' y como su nombre indica se está realizando en los propios centros. Para ello se organizan tandas semanales siguiendo el calendario adjudicado en la convocatoria inicial en la que los alumnos de 5º de Primaria conviven en su propio colegio en grupos estables de aproximadamente 15 estudiantes. Se estima que el número de participantes rondará los 844.

Cada estancia tiene una duración de 5 días, desde las 9 horas del lunes hasta las 14 h del viernes (salvo días festivos). En ellos el alumnado permanece en su aula y centro educativo y también pueden hacer uso de los espacios abiertos. La diferencia estriba en que el programa se celebrará en horario de mañana. Sin comedor. Al término de la jornada cada alumno volverá a su domicilio.

El contenido de los cursos incluye un programa de actividades académicas, deportivas, de tiempo libre y talleres que se realizarán íntegramente en inglés. Como es obvio, para la realización de estas actividades se respetarán las medidas de distanciamiento social vigentes. Serás los profesores del Centro Navarro de Autoaprendizaje de idiomas (CNAI) los que realicen las actividades en los centros con la salvedad de que ahora las familias no deberán abonar ningún importe por participar en el programa.

Los colegios Elorri, Mater Dei de Ayegui, Virgen del Soto de Caparroso, Santa Ana, Amor de Dios y Virgen de Gracia de Cárcar ya saben lo que ofrece esta English Week at School. La próxima semana tomarán el relevo Jauntsarats, Larraitzar y el Colegio 2 de Mayo de Castejón y las tandas finalizarán el 27 de noviembre.