Los regantes del Canal de Navarra reclamarán vía judicial 1,3 millones

Demandan a INTIA y Aguacanal por un dinero pagado en concepto de un IVA que consideran no se les debió facturar. En la asamblea general se mantuvieron en no pagar a Canasa el 20% de la tarifa de 2019 si no se cumple un acuerdo