Clases híbridas y oferta más reducida en el regreso de la Escuela de Idiomas

Actualizada 23/09/2020 a las 06:00

Qué mejor ritmo para regresar al aula que la mítica ranchera Volver, volver. Una letra que casa como anillo al dedo en una escuela que lleva seis meses sin ver a sus alumnos. Hasta ahora. La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona (EOIP) ultima el regreso para el nuevo curso y acaba de abrir un proceso de matrícula que estará caracterizado por una reducción en la oferta de idiomas y plazas. La pandemia manda. Así, serán 4.000 plazas (4.300 el curso pasado) en los cinco idiomas oficiales habituales (inglés, euskera, francés, alemán e italiano) mientras que otros talleres y lenguas que se impartían como extraescolar tendrán que esperar. Además, para garantizar la seguridad de sus estudiantes, el centro apuesta por una modalidad semipresencial.

4.000 PLAZAS Y MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL VIERNES

La menor demanda de los últimos cursos y las nuevas medidas de distanciamiento han llevado a la EOIP a ofertar 4.000 plazas este curso, 300 menos. Serán en todos los niveles desde el A1 hasta el C2 en inglés y, hasta el C1 en euskera, alemán, italiano y francés. La matrícula permanecerá abierta (2.225 alumnos la han formalizado ya) hasta el viernes 25 y las vacantes que queden empezarán a ofertarse a partir del 7 de octubre. “Después de ese momento, si hubiera bajas, se ofertarían semanalmente en la web del centro hasta el mes de marzo. La respuesta de los alumnos está siendo muy buena. Se les ve con ganas de volver”, apuntó ayer Carlos Remón, vicedirector.

COMIENZO DE LAS CLASES Y MODALIDAD HÍBRIDA

El curso arrancará este lunes 28 y toda la primera semana se dedicará a explicar el nuevo funcionamiento a los alumnos. Además de un plan de contingencia propio basado en distancia, mascarilla, geles, señalización y ventilación de aulas, la Escuela de Idiomas apuesta por la semipresencialidad en todos los idiomas. Con una ratio de 25 alumnos por aula, se ha ideado un sistema híbrido para todos los grupos que superen la mitad de esa cifra. En ese caso, y teniendo en cuenta que se imparten dos sesiones semanales, una se seguiría en el aula y la otra desde casa en el sistema telemático en vivo que se va a implantar. Medio grupo iría a uno y el otro medio, a la otra. “Habrá actividades síncronas y otras asíncronas y también servirá para casos de alumnos confinados. Los estudiantes nos cuentan que agradecen esta flexibilidad. Además, han aumentado los grupos semipresenciales en inglés y en francés”, explicó Maite Casero, directora.

FORMACIÓN DE DOCENTES Y ESCUELAS AMIGAS

En este curso habrá 53 profesores en la Escuela Oficial de Idiomas: 50 en Pamplona y 3 en la sede de Estella. Todos están realizando formación en técnicas docentes online. Además el centro continúa en el proyecto de Escuelas Amigas, en el que se comparten experiencias y proyectos entre los profesores de escuelas de idiomas de toda España.

SIN CURSOS DE JAPONÉS, CHINO, ÁRABE Y ESPAÑOL

Además de los 5 idiomas oficiales, el centro lleva ya varios años enseñando otros de forma no reglada. Gracias a aulas cedidas por el INAP o la Cámara de Comercio se enseñaba japonés, chino, árabe y español para extranjeros. Este año no puede haber rotación de alumnos ni actividades extraescolares, así que no se podrá contar con estos espacios ni impartirlos.

CLUBES DE CONVERSACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

También obligados por la pandemia este curso se han suspendido los talleres y clubes de conversación o concursos en pubs. Actividades como la inmersión en inglés o la semana cultural están de momento en el aire. Sí que se ha renovado con Golem y con la Filmoteca de Navarra el acuerdo para que los alumnos de la EOIP vean películas en versión original subtitulada con descuento, también se volverá a editar la revista Vox Populi y la actividad de radio en Raibabel.

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS

Coincidiendo con el inicio de las clases, la semana que viene se celebrará el Día Europeo de las Lenguas. Habrá actividades de scape room online con premios y una conferencia en Civivox Condestable. Será el martes 29 a las 18.30 bajo el título '¿Ahora qué hacemos? Retos de la enseñanza para una crisis'. “Para nosotros esta situación está siendo un reto emocionante. Queremos transmitir la alegría que nos da recuperar cierta normalidad y oír a personas hablando diferentes idiomas de nuevo en nuestros pasillos. Ya hicimos un esfuerzo al final del curso pasado para acoger los exámenes presenciales y ahora volvemos a un entorno seguro”, terminaron Maite Casero y Carlos Remón.