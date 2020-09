El graduado escolar no bastará para trabajar de auxiliar administrativo

I.S.

Actualizada 22/09/2020 a las 06:00

A partir de ahora para poder suscribir cualquier contrato en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo las personas aspirantes incluidas en las listas deberán estar en posesión de una titulación superior al graduado escolar (Bachiller, FP, curso de acceso para la Universidad para mayores de 25 años...).

Así lo ha aprobado el Gobierno en un decreto-ley foral que recoge diversas medidas en materia de personal. Dicha medida responde al acuerdo firmado hace dos años para que los auxiliares administrativos pasaran del nivel D de la Administración al C. Sin embargo la medida ha sido criticada por algunos de los opositores presentados a la ultima convocatoria de auxiliares que carecen de dciha titulación.

“Para presentarse a esta oposición -explica una representante de las personas afectadas- bastaba con tener el Graduado Escolar. Durante todo este proceso se ha producido el cambio de nivel D a nivel C de los auxiliares. Pero ahora se da la contradicción de que puede haber personas que hayan obtenido plaza con el graduado escolar y que quienes estamos en listas de contratación no podremos ser llamados si no aportamos otra tituación. Hay que corregir esa injusticia”.