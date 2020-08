Actualizada 30/08/2020 a las 10:52

Dos terremotos han despertado a buena parte de los vecinos de Pamplona y del Valle de Egüés este domingo.

El primero, a las 7:55 ha marcado su epicentro en Lizoáin con una intensidad de 3,1 grados en la escala de Richter. Dos minutos más tarde, se han registrado otro temblor con epicentro también en Lizoáin y una magnitud mayor, de 4 grados.

¿Los has sentido? ¿Te han despertado? Tienes aquí un espacio para que nos cuentes cómo los has vivido y poder compartir con el resto de lectores si los has notado. Puedes hacerlo escribiendo comentarios en esta misma noticia.

