Los agricultores, preocupados por el relevo de temporeros en caso de positivos por coronavirus

Actualizada 17/08/2020 a las 06:00

“La mayor preocupación que tenemos los agricultores es que en caso de que se dé un positivo de un trabajador temporero se pueda relevar a esa persona lo más rápido posible y no tengamos que estar esperando tres o cuatro días, porque ni la fruta ni la hortaliza espera. Desde el Servicio Navarro de Empleo nos dicen que se van a hacer y se hacen listas, pero no sabemos si tienen un contingente de 10, 15, 50 o 100 personas. No sé la listas que manejan ”. Son palabras de Luis Miguel Serrano, secretario general de UAGN, tras la celebración en Tudela de la primera de las seis charlas informativas en otras localidades de la Comunidad foral, promovidas por el Gobierno de Navarra para divulgar las nuevas obligaciones de las personas empleadoras del sector agrario en la contratación de temporeros en Navarra como prevención frente a la covid-19. Una preocupación que también compartió Félix Floristán, de la ejecutiva del sindicato agrario EHNE. “Los agricultores trasladan incertidumbre, porque estamos haciendo las medidas, pero si mañana sale un positivo y mandan a los trabajadores a casa... Me gustaría que en el Servicio Navarro de Empleo se dictaminaran ya bolsas de trabajadores porque, por ejemplo, estamos en vísperas de recolección de vid y los productos perecederos no pueden estar esperando 2 o 3 días para ver si disponemos de gente”, indicó.

DECLARACIÓN DEL AGRICULTOR

En la apertura de esta campaña informativa, el director general de Agricultura, Ignacio Gil, detalló a los más de 30 asistentes que se dieron cita en la sede de la Mancomunidad de la Ribera de la capital ribera las nuevas normas para empleadores de temporeros, derivadas de una resolución de la dirección general de Salud que, como afirmó, “dentro de los objetivos que marca es que seamos afines a la hora de detectar casos positivos entre los trabajadores de las explotaciones” y, a su vez, evitar la propagación del virus. Unas obligaciones que, como se recordará, incluyen la realización de una declaración responsable por parte de los empleadores que contraten a personas no censadas en Navarra o que hayan realizado campañas agrícolas fuera de la Comunidad foral en los dos últimos meses. El documento incluirá los datos de las personas trabajadoras y estará firmado por el empleador, quien se compromete a asumir sus obligaciones laborales y sanitarias, así como a garantizar las medidas de prevención en relación con la covid-19 .

PRUEBA PCR GRATUITA

Además, “Salud Pública pone a disposición del sector realizar la prueba PCR a todos los trabajadores que vienen de fuera de forma gratuita y, en caso de que se diera algún positivo y hubiese que tomar medidas de confinamiento, si las condiciones del mismo no fueran adecuadas, Salud se haría cargo del confinamiento de esos trabajadores”, añadió Gil, que estuvo acompañado por Mª José Lasa, del Instituto de Salud Laboral; Estrella Extramiana, responsable de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra; y Eva Ontoria, del Servicio Navarro de Empleo. También intervinieron representantes de las organizaciones agrarias UAGN, EHNE y UCAN, quienes reiteraron su colaboración con estas medidas.

Ignacio Gil indicó que, aunque Navarra demanda en esta época un volumen de temporeros mucho menor -entre 900 y 1.000- que otras Comunidades como Cataluña o Aragón, “los riesgos existen”.

Por lo que se refiere a las PCR, Extramiana dijo que “se harán una vez que se haya dado de alta el contrato del trabajador, para que tenga, si da positivo, una baja que no va por cuenta del empresario”.

En cuanto a si habría mano de obra disponible para el sector en caso de que se diesen positivos o cuarentenas entre los temporeros contratados, Ontoria dijo que “estamos confeccionando listas de personas que están dispuestas a trabajar en el campo y trabajamos intentando anticiparnos en los recursos”. “No deja de ser complicado, pero vamos de la mano de EHNE y UAGN”, reflejó.

En la reunión, Félix Floristán (EHNE) pidió ayuda a los contratadores para costear el material sanitario como geles o mascarillas. “De momento no se contempla. La situación es muy dura para todos los sectores económicos”, respondió Gil.

Tras la charla, Félix Floristán y Luis Miguel Serrano coincidieron al señalar que los agricultores viven la situación actual “con preocupación e incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar”.