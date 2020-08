Esparza cree que la música del Plan Reactivar Navarra "suena bien"

Actualizada 01/08/2020 a las 13:31

El presidente de UPN y portavoz parlamentario de NA+, Javier Esparza, ha afirmado que “en lo que hemos conocido hoy del Plan Reactivar Navarra, la música suena bien”.

“No obstante -ha añadido- en una primera lectura, echamos en falta una mayor concreción y calendarización de las medidas y de su presupuesto, al menos con los datos de los que dispone el Gobierno de Navarra en estos momentos y con los escenarios financieros y presupuestarios que esté manejando”, ha manifestado. “En suma: suena bien, pero la partitura es incompleta”.

Esparza, que ha agradecido a María Chivite el envío del documento, se ha comprometido “a analizarlo con detalle y a hacer las aportaciones, críticas y propositivas, que nuestro grupo entienda oportunas”.

“El Gobierno ha presentado un plan a medio y largo plazo que debe ayudar a Navarra a reponerse del durísimo golpe que ha sufrido y de prepararla para afrontar el nuevo escenario que se ha abierto y para posicionarse ante él del mejor modo posible, de acuerdo con nuestra realidad, nuestros recursos y nuestras fortalezas” ha afirmado. “No obstante, no podemos olvidarnos de ayudar también de manera inmediata y decidida a quienes ya están teniendo dificultades en estos momentos y a quienes las tendrán en los meses inmediatos” ha añadido.

Colaboración y actuación responsable

“Todos suscribimos lo que hoy se ha dicho, lo importante es que se lleve a efecto, y el Gobierno puede contar con nuestra colaboración”, ha afirmado.

“De hecho, el Plan que elaboró el Parlamento se aprobó gracias a nuestra abstención, ya que tan solo lo apoyaron el PSN y Geroa Bai. Creo que es una muestra más de la responsabilidad con la que hemos venido actuando en los meses de la pandemia”, ha recordado.

“Del mismo modo, todos los decretos ley que ha traído el Gobierno que, como ha dicho la presidenta contienen medidas que van a servir para ayudar a muchas personas, autónomos, empresas y entidades sociales, también han contado siempre con nuestro apoyo, en forma de voto favorable en 6 de ellos y de abstención en uno”, ha señalado.

Por último, Javier Esparza ha querido enviar a la sociedad navarra “un mensaje de ánimo y de confianza en el esfuerzo colectivo que no me cabe ninguna duda que todos vamos a hacer. De manera especial, vamos a tener presentes a aquellas personas que peor lo están pasando. Deben saber que no les vamos a dejar solos y que les vamos a ayudar a superar su situación”.