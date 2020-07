Toda Navarra, en aviso naranja por temperaturas cercanas a 40 grados

Actualizada 30/07/2020 a las 06:00

Una masa de aire africano que extiende su lengua hasta Navarra y el Cantábrico va a ser la responsable, junto a la alta insolación propia de estas fechas, de que los termómetros alcancen hoy temperaturas máximas extremas de entre 38 y 42 grados. Pero la próxima noche también será calurosa, esperándose que no se bajen de los 23 grados en Tudela y otros puntos del sur. En Pamplona, la mínima será cercana a 20 grados.



Por este motivo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en aviso naranja hoy a toda la Comunidad foral por riesgo importante de calor. Según apunta el organismo oficial, las temperaturas rondarán los 42 grados en el valle del Ebro en Navarra y la Rioja. Pero también estará en aviso naranja el centro y la vertiente cantábrica de Navarra por registros máximos de hasta 40 grados. El Pirineo también está en aviso, aunque por máximas de hasta 38 grados.



PRONÓSTICO PRÓXIMOS DÍAS



Según avanza el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, hoy, jueves, en valles habituales de la zona norte no es descartable alguna bruma o niebla matinal. El sol se impondrá en el resto, aunque por la tarde noche aumentará la nubosidad sin descartar alguna tormenta que caería de forma irregular. Habrá algo de calima en los cielos. Las temperaturas mínimas entre 16 y 21 grados y las máximas oscilarán entre 34 y 39, esperando rondar los 36 o 37 en Pamplona y los 40 en puntos de la vertiente cantábrica. El viento soplará del sureste y sur flojo o moderado sin descartar algunas rachas intensas durante las tormentas.



Mañana viernes será un día soleado con aumento de la nubosidad baja por la tarde noche en la zona noroeste sin descartar algo de xirimiri antes de acabar el día. Las mínimas en algunos puntos se darán al final del día y rondarán los 17/22 grados. Las máximas serán parecidas a las de hoy jueves, aunque en la vertiente cantábrica y especialmente en su zona norte bajarán de forma clara. El viento del sureste y sur flojo, pero a lo largo de la tarde noche irá entrando cierzo con algo de intensidad por gran parte de la Comunidad y las temperaturas irán bajando.



El sábado en la zona norte y noroeste habrá nubosidad baja y nieblas con algunas lloviznas débiles. Jornada soleada en el resto. Las temperaturas mínimas entre 14 y 19 grados y las máximas entre 21 y 26 en la zona norte y centro y cercanas a 30 en La Ribera. El cierzo se dejará notar, pero especialmente por la tarde noche cuando se espera alguna racha intensa.



El domingo la situación de los cielos será parecida, aunque por la tarde la nubosidad podría romperse algo más en la zona norte. Lunes y martes seguirá el cierzo.

RECOMENDACIONES



1- En Navarra, hablamos de exceso de temperaturas que puede afectar a la salud cuando la temperatura ambiental supera los 36° C de máxima y los 18° C de mínima (en la zona de la Ribera del Ebro 36° C y 20° C) durante varios días.



2- Personas vulnerables. El calor puede afectar a todas las personas y especialmente a mayores de 65 años y menores de 5 años, sobre todo lactantes; personas con mucho peso, enfermas o que toman algunos medicamentos; personas que realizan una actividad que requiera mucho esfuerzo físico.



3- La primera medida que recomienda el Instituto de Salud Pública es beber más agua y líquidos frescos, aunque no se tenga sed. También realizar las actividades de mayor esfuerzo físico en las horas de menos calor: compra, limpieza, caminar, huerta, deporte...



4- Protegerse del sol. No estar al sol al mediodía ni a primeras horas de la tarde. Buscar la sombra, usar sombrero, sombrilla, gafas… y crema de factor de protección adecuado a nuestra piel.



5- Estar fresco dentro de casa. Buscar el lugar más fresco, darse una ducha o baño frío, abrir las ventanas

cuando refresca y cerrarlas de día, usar ventilador o aire acondicionado si se tiene. Si esto no es posible, ir a un lugar climatizado: cine, cafetería, comercios.



6- Ropa y vehículos. Vestir con ropa clara, amplia y ligera. No dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, y menos a las horas centrales del día.



7- Consultar en los Servicios de Salud. Si hay fiebre alta (39º o más) o alteraciones del estado de consciencia. En alertas por exceso de temperaturas contactar con la gente mayor (familiares, amigos, vecinos…) al menos dos veces al día y asegurarse de que toman medidas ante el calor y comprobar su estado de salud.