Las mascarillas inundan el paisaje navarro

18/07/2020

Un día normal en la calle de Carlos III de Pamplona las bolsas de tiendas de ropa y complementos predominarían en el paisaje. Ayer no fue así, la mascarilla se hizo un hueco en esta normalidad limitada. El viernes entró en vigor en Navarra la nueva norma de utilizar la mascarilla de manera obligatoria independientemente de estar en un lugar abierto o cerrado. El cumplimiento fue generalizado en la ciudad de Pamplona.

Paula Chapa Laparra, una joven de 22 años de Zizur Mayor, señalaba que las mascarillas, aunque sean incómodas, “nos ayudan a todos a que no haya más infectados y muertos, me parece muy bien la medida”. Además insistía en que para ella debería haber sido obligatoria hace mucho tiempo: “En el Caso Viejo de Pamplona es necesaria porque no hay mucho espacio”.

Uxue Alvarez Azcona afirmaba que “nadie estaba preparado para una crisis así, entonces creo que ha sido todo un poco a verlas venir”. Su percepción de la mascarilla es similar a un escudo protector: “Es uno de los elementos que más nos puede ayudar a que no haya rebrotes, entonces hay que llevarla”.

“Creo que es muy importante para evitar el contagio, pero debería haberse puesto cuando se acabó el Estado de Alarma”, señalaba Matilde Martínez Perales. En su opinión si no es obligatorio desde un principio la gente no se conciencia y solo lo harán a raíz de “tener que pagar una multa”.

Francisco Ramón Castejón Hernández y Mónica Busquets Pérez son una pareja murciana que, lejos de abandonar el Camino de Santiago por tener que llevar la mascarilla, se aventuraban a pasear por el centro de Pamplona. Antes de esto ellos solo se la ponían en ocasiones donde no pudiesen mantener la distancia de seguridad. “Antes solo se llevaba si te metías en calles concurridas en el centro, pero si puedes guardar la distancia no pasa nada”. Por ejemplo, ellos durante su trayecto por el Camino de Santiago afirmaban que no se ponían la mascarilla si no había nadie alrededor.

Patxi Pascual Ocaña, persona de riesgo por la diabetes que padece, comentaba que quizá las mascarillas deberían ser proporcionadas gratuitamente a aquellos que lo necesiten verdaderamente. “Gente con rentas básicas o económicamente mal, porque luego hay otros que seguramente fuman y se gastan el doble en un paquete”, apunta.

Todo aquel que no lleve mascarilla, o no la lleve de manera adecuada, recibirá una sanción de 100 euros. “Yo castigaría de otra manera porque el castigo económico a algunos no les importa, pagan la multa y siguen yendo sin protección”, reflexionaba Tomás Alfaro Suescun. Además señalaba que las mascarillas no deben ser proporcionadas de manera gratuita por el Estado o Gobierno de Navarra ya que “tampoco valen tanto, algunas hasta las regalan. Luego otras las ves tiradas por la calle”.

La piscina es otro de los lugares en los que es obligatorio el cumplimiento de esta medida. El uso de la mascarilla será obligatorio salvo a la hora de tomar el sol o en el momento del baño, siempre que se mantengan los 1,5 metros de distancia de seguridad.

Por tanto, en las piscinas de San Jorge observaban a sus primeros bañistas que, durante su estancia en el césped, tuvieron que llevar la mascarilla. Una de ellas era Leyre Caballero Alcalá. Acompañada de un grupo de usuarios de la Fundación Xilema, centro perteneciente al Gobierno de Navarra, en la que es educadora social. “Es mucho más importante la creación de una conciencia social antes que el hecho de poner multas a las personas que no lleven la mascarilla”, afirmaba rotunda.

CONVIVENCIA SOCIAL

La reflexión a la que llegó tras esta medida es que “las personas que no van a poder hacerse cargo del pago de las multas tampoco van a poder subvencionarse las mascarillas, si es algo obligatorio que ha propuesto el Estado debería ser él mismo el que las proporcionase”. Su propuesta trataba en basarse en la renta anual de cada persona y que aquellos que tuviesen una renta baja pudiesen optar a una subvención que les permitiese poder cumplir la nueva norma.



El CHN tendrá un jardín en recuerdo de los fallecidos por la covid-19



El Gobierno de Navarra va a poner en marcha un proyecto para el recuerdo, homenaje y reconocimiento a la sociedad navarra, a las personas fallecidas y a los sectores esenciales ante la crisis provocada por la covid-19.

Coordinado de forma conjunta por los departamentos de Relaciones Ciudadanas y Salud, trabajará en tres ámbitos. Por un lado, se diseñará e instalará un jardín en el Complejo Hospitalario de Navarra, como espacio de recuerdo, agradecimiento y aprendizaje ante lo vivido.

Además, el espacio físico será complementado con un espacio virtual en el que se fomentará la participación y actividades relacionadas con el mismo. Por último, el proyecto será extensible a las entidades locales de Navarra, para que las localidades que así lo deseen puedan instalar también su propio espacio.

El Gobierno de Navarra está organizando también un acto institucional de homenaje a las personas fallecidas y a sus familiares, a los sectores profesionales y a la sociedad en su conjunto por su respuesta ante la crisis. Se celebrará en septiembre.

