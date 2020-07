Geroa Bai rechaza el "inaceptable" acuerdo anunciado por Educación sobre la enseñanza concertada

Actualizada 17/07/2020 a las 12:02

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha sido este viernes muy crítica con el acuerdo sobre la enseñanza concertada que anunció esta misma semana el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y ha incidido especialmente en que sólo cuenta con el apoyo del 1,76 por ciento de la representación sindical -USO y CC OO-.



En esta situación, Barkos ha pedido la celebración de una sesión de trabajo "urgente" en el Parlamento de Navarra con la mayoría sindical para que informe sobre su posición respecto al acuerdo, acuerdo que, según ha incidido la portavoz de Geroa Bai, tiene el apoyo de "una limitadísima representación sindical, inaceptable en su dimensión", si bien ha expresado su respeto a las organizaciones sindicales firmantes.

Uxue Barkos ha dicho que su formación no comparte "ni la posición -del consejero- ni la actuación". "Así lo han mantenido los consejeros propuestos por Geroa Bai en la sesión de Gobierno del pasado miércoles", ha dicho. A su juicio, "se vuelve a los modos y maneras de los Gobiernos de UPN que tantos escollos generaron en esta materia".



En todo caso, la portavoz de Geroa Bai ha asegurado que "no hablaría de falta de cohesión en el seno del Gobierno, hay diferencias en muchos ámbitos y se superan". "No hablamos de la persona ni del departamento, hablamos de una decisión no solo a nuestro entender equivocada sino que no podemos compartir de ninguna manera", ha señalado.



Uxue Barkos ha dicho que "no podemos comprender esta actitud de acuerdo con la patronal de la concertada y una exigua representación sindical". "Tenemos serias dudas de la corrección normativa del acuerdo, no tiene el respaldo sindical que se exige de un acuerdo para ser de incidencia general. Lo firmado, por lo tanto, va a ser de incidencia limitada.

Se ha roto lo que en la legislatura pasada saludaron la patronal y la representación sindical de la concertada, que era que el Gobierno asistiera a una negociación en una suerte de arbitrio -entre las dos partes-", ha insistido.



La portavoz de Geroa Bai ha añadido que "no podemos encarar el curso en septiembre con un enfrentamiento de estas características en el seno de la educación concertada". "Es responsabilidad de todos, es también del Gobierno", ha afirmado.