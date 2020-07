Cómo evitar el “robo de los tres minutos”

Actualizada 07/07/2020 a las 09:42

La pandemia ha cambiado nuestras vidas y no ha traído nuevos hábitos como el uso de la mascarilla o la conciencia de mantener la “distancia social”. Con la llegada de la “nueva normalidad” volvemos a salir de casa a diario para trabajar o disfrutar del tiempo de ocio. Además de nuevo nos desplazamos el fin de semana al pueblo o de excursión, dejando nuestras viviendas “solas y desprotegidas”.

La crisis económica también afecta “al sector del robo” y hay que estar preparado.

Durante los meses de confinamiento los robos se han reducido drásticamente debido a nuestra estancia prolongada en los domicilios, las restricciones de movilidad o el estrechamiento de las relaciones vecinales. Todos estos ingredientes han hecho que se redujeran considerablemente las oportunidades para el robo.

Roberto Sucunza, Director Técnico de Sukot, cerrajería en Pamplona referente en la seguridad de viviendas, es Asesor acreditado en Genoma del Robo y por la Policía (nº2334), Vocal y técnico asesor de AENOR para Puertas de Seguridad (CTN108) y Experto en Seguridad y Protección de Patrimonio (UANE). Las previsiones del sector apuntan a que “con el levantamiento del estado de alarma, los ladrones vuelven a tener mayores oportunidades para entrar en las casas”. Sucunza subraya que la crisis producida por la pandemia también ha golpeado a los ladrones: “El sector del robo tiene una necesidad acuciante de ingresos. Puede resultar curioso hablar en estos términos, pero ladrones habituales, itinerantes o descuideros forman parte de una economía sumergida que hace del robo su forma de subsistencia y que, por supuesto, no recibe ayudas si no tiene ingresos”. “Se prevé un aumento de los robos cometido por delincuentes con poca experiencia y sin planificación debido a la alta vulnerabilidad de los domicilios”, indica.

El Director Técnico de Sukot no quiere entrar en alarmismos pero destaca que “este contexto hace prever, y así se refleja en diversos informes de expertos policiales que, a corto y medio plazo, se va a producir un repunte de los robos y, más si cabe, en verano, una época propicia tradicionalmente para el aumento del robo”. Roberto Sucunza afirma que “no se trata de robos con grandes expectativas ni de bandas criminales con gran organización que buscan grandes botines. Hablamos de pequeños robos sin planificación, en los que no se estudia a la víctima y sí se aprovecha la alta vulnerabilidad para entrar al domicilio. Se roba porque es fácil robar y no por lo que se vaya a encontrar, principalmente en pisos y no tanto en chalets o unifamiliares donde el modus operandi y el tipo de ladrón son diferentes”.

Cómo protegerse contra el robo de “los tres minutos”. Roberto Sucunza insiste en que “nuestro trabajo no es meter miedo sino concienciar de que es necesario protegerse y hacerlo correctamente, instalando una solución acorde a nuestras posibilidades, que reduzca de forma significativa el llamado robo de los tres minutos”. Este tipo de robos, hasta un 60-70% del total, son rápidos -inferiores a tres minutos-, silenciosos y apenas exigen pericia ni herramientas voluminosas por parte del ladrón. "El objetivo es dificultar y desanimar el intento de robo”, señala Sucunza.

Protegerse ante los robos y “ponérselo difícil a los delincuentes” pasa por no cometer errores habituales; entre ellos pensar que un buen sistema de seguridad es un “cebo para el ladrón que piensa que hay más botín dentro”, descuidar la seguridad para que piense “que no tenemos nada que proteger” o no actualizar nuestras cerraduras o puertas porque en su momento eran “lo último”. Los métodos de robo y los modus operandi evolucionan y es necesario estar protegido.

Protege tu casa; existen diferentes niveles de seguridad según tu necesidad. Luchar contra ellos, pasa, en la mayoría de los casos, por una actualización de los sistemas de seguridad muy sencilla y que no requiere de una elevada inversión. Existen soluciones que ofrecen diferentes niveles de seguridad, actuando con métodos sencillos como la actualización del bombín de la puerta y su escudo o bien ir más allá, eligiendo una solución más duradera con la instalación de escudos o membranas de retención activa.

“No actualizar nuestro sistema de seguridad, no tomar precauciones porque no tengo nada de valor o creer que una cerradura o vivienda por ser nuevas son seguras son errores muy comunes”, advierte Sucunza.

Otro error común es pensar que una vivienda de obra nueva viene equipada con un sistema de seguridad robusto. De hecho muchas promociones cuentan con un sistema de puerta-escudo-llave que no cumple el nivel C de seguridad requerido. Roberto Sucunza explica que “el propietario cree que su puerta es segura porque es nueva, presuponiendo que está equipada con sistemas modernos y seguros”. Sin embargo, a menudo “es altamente vulnerable al robo de los 3 minutos”. No se trata de “ser una cuestión de precio sino de desconocimiento”, insiste el Director Técnico de Sukot; “ni el arquitecto ni el carpintero son profesionales de la seguridad y, por tanto, desconocen las vulnerabilidades ni las nuevas técnicas de robo”.

Se trata de “ponérselo difícil al ladrón”, buscando un asesoramiento profesional instalando, por ejemplo, sistemas de detección anticipada como BQ, que alertan al mínimo intento de robo. Roberto Sucunza insiste además en “no perder la solidaridad vecinal y estar alerta ante presencia de extraños, no abrir a desconocidos o promover en la comunidad la instalación de sistemas de videovigilancia o luces de encendido por movimiento en los rellanos”.