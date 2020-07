Actualizada 04/07/2020 a las 06:00

El Parlamento ha detenido su actividad ordinaria, que retomará en septiembre. Sí ha habilitado este julio, pero para celebrar 3 sesiones de la Mesa y Junta de Portavoces, una fue ayer, y realizar alguna convocatoria de manera puntual y extraordinaria.



El presidente de la Cámara, Unai Hualde, explicó que se convocaría este mes alguna sesión en caso de que lo exigiera la crisis abierta por el coronavirus, por ejemplo si la Cámara debe convalidad una medida que tenga que adoptar el Gobierno, o si es algo urgente y así lo deciden los grupos. En este último caso, citó la posible comparecencia en la segunda quincena de julio del comité de empresa de la planta que Siemens-Gamesa cierra en Aoiz.



El Legislativo cuenta con 50 parlamentarios, de los que 11 integran la Mesa y Junta de Portavoces (5 la mesa y los 6 portavoces de los grupos). En el Legislativo, julio y agosto son meses inhábiles. Sin embargo, este año no es como los anteriores.



VACACIONES O NO



Este periódico preguntó ayer a los portavoces y al presidente del Legislativo si, ante el parón de la actividad ordinaria que ocasionó el coronavirus, no sopesaron seguir con la actividad ordinaria este julio, en lugar de mantener los dos meses de vacaciones.



“No estamos en un momento ordinario, todo es extraordinario”, destacó el presidente de la Cámara, Unai Hualde. Sostuvo que pese a la “excepcionalidad vivida” desde marzo, la Cámara ha tenido “una actividad intensa reconocida por todo el mundo”.



Navarra Suma reclamó que en la segunda quincena de julio haya actividad, con un pleno de control al Gobierno y comparecencias urgentes, como la que ellos y Bildu han solicitado de los trabajadores de Siemens-Gamesa. Javier Esparza indicó que lo positivo es que esta última sí se va a celebrar. Geroa Bai le echó en cara que no hubiese pedido con tiempo todas esas sesiones. Esparza respondió que ellos pensaron que en julio iba a haber actividad, y se han encontrado con que “ha sido reducida” . “La voluntad de los grupos ha quedado clara”, agregó el líder de NA+.



Tras esas palabras, el presidente del Parlamento Unai Hualde señaló que el funcionamiento que se seguirá en julio fue acordado por unanimidad el día 8.



"LA POLÍTICA NO PARA"



El socialista Ramón Alzórriz respondió a este periódico que “convendría no mandar mensajes a la ciudadanía que no son reales”. “El Parlamento de Navarra no ha parado” y los parlamentarios “han estado trabajando permanentemente”. “Y en política, todo el mundo lo sabe, incluso por desgracia en determinados momentos, nunca se deja de trabajar”, sostuvo. Argumentó que cuando se van de vacaciones siguen respondiendo llamadas, teniendo reuniones y atendiendo a las entidades y representes locales. “Por lo tanto, la política no para, porque la sociedad no para”. Ellos están “permanentemente al pie del cañón”, manifestó.



SIN FIESTAS DE LOCALIDADES



“Nunca he considerado que tengamos dos meses de vacaciones”, contestó María Solana, de Geroa Bai. “Si alguien practica 365 días de servicios, en algunas ocasiones mínimos y en otros completos, son las políticas y los políticos, desde luego los que tengo alrededor y yo misma”. Señaló que ayer hubo actividad y que estarán “las veces que sea necesario” si “está justificado”, ya que cuentan además con la posibilidad de hacer sesiones telemáticas. Dijo que este verano será “peculiar” para los parlamentarios, dado que una parte “importante” de su trabajo es “representar” a la Cámara y a sus partidos en las fiestas, cuando se han desconvocado. “Buscaremos la manera de estar con esos compañeros y habrá que repensar cómo haremos ese trabajo”.



Por EH Bildu, Adolfo Araiz recalcó que julio suele ser inhábil, y lo han habilitado por si fuera necesario. “En todo caso, no hay una situación de normalidad, sino de anormalidad en el Parlamento”.



En esa línea, Mikel Buil, de Podemos, y Marisa de Simón, de I-E, negaron que estén de vacaciones o hayan parado estos días. “Estamos de guardia ante una situación que se puede complicar en cualquier momento”, dijo Buil.