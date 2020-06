Actualizada 28/06/2020 a las 12:46

A las 9 de la mañana, UPN ha dado inicio a su XII congreso con un minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19. Bajo el lema ‘Navarra nuestra razón de ser’, en esta cita política se disputarán la presidencia del partido el actual líder y portavoz parlamentario Javier Esparza y el diputado Sergio Sayas, que han depositado su voto a mediodía.

Esparza considera que éste "no era el momento" de una candidatura alternativa

El presidente de UPN, Javier Esparza, que este domingo opta a la reelección en el cargo en el Congreso del partido, ha confiado en obtener el respaldo mayoritario de los afiliados y ha destacado que éste "no era el momento" de presentar una candidatura alternativa, la encabezada por Sergio Sayas.

Tras votar en su mesa electoral en el palacio de congresos Baluarte, el candidato ha señalado a los medios de comunicación que está viendo una alta participación y eso "era algo tremendamente importante".

"Somos el primer partido de Navarra, yo creo que hoy lo vamos a volver a demostrar", ha afirmado Esparza, quien ha apuntado que el hecho de que haya mesas de votación en todas las merindades revela que UPN es "un partido que está enraizado en todas las zonas de Navarra, en el norte, el sur, el este y el oeste".

Esparza ha resaltado que se presenta "con un equipo solvente", con el alcalde Enrique Maya y la parlamentaria Yolanda Ibáñez, y "con otras personas que conforman un proyecto y un equipo tremendamente sólido para afrontar el futuro, porque de lo que estamos hablando es de los próximos cuatro años".

Se trata, ha apostillado, de "los próximos cuatro años del principal partido de Navarra, del único partido de Navarra que toma las decisiones en esta comunidad, y de ahí la relevancia y la trascendencia de hoy".

Sobre la segunda candidatura, ha asegurado que "ya no nos sorprende nada. Yo sabía desde hace tiempo que se estaba trabajando en un proyecto alternativo y obviamente es legítimo, porque los estatutos así lo reconocen", aunque "creo que no era el momento, creo que no hay una razón de peso, una razón sólida como para mantener esta confrontación en un día como hoy".

Tras indicar que no se atreve a "hacer quinielas" sobre el resultado, ha comentado que, de este Congreso, "UPN va a salir reforzado, sin ningún tipo de duda, vamos a volver a demostrar que somos la primera fuerza política en esta comunidad".

"Creo que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar confianza para seguir trabajando en un futuro", ha manifestado.

Sayas afirma que UPN ha estado más dirigido en su sede que "a pie de calle"

El diputado Sergio Sayas, candidato a la presidencia de UPN, ha declarado a los medios de comunicación que desea "recuperar" la formación regionalista "desde la esencia" y ha asegurado que el partido ha estado más dirigido desde su sede central que "a pie de calle".

Tras votar en el palacio de congresos Baluarte, Sayas ha afirmado que es "optimista", pero está a "la expectativa de escuchar con total respeto la voluntad de los afiliados".

A lo largo de estos meses, ha destacado, "hemos hecho por parte de las dos candidaturas", la suya y la de Javier Esparza, "una demostración de respeto, una confrontación de dos modelos de partido, pero lo hemos hecho sin escándalos públicos, sin escándalos mediáticos y sin malas palabras".

"Creo que eso es un proceso que indica la madurez política de este partido, la madurez democrática que tenemos. Ahora la palabra la tienen los afiliados y a nosotros lo que nos queda es respetar su voluntad", ha comentado.

Sayas ha explicado que presentó su candidatura a este Congreso porque el partido "necesitaba recuperar la ilusión, motivar internamente a todos los afiliados, convertirlos en militantes, porque desde esa recuperación de la ilusión interna seremos capaces de recuperar también la ilusión de la sociedad navarra y con ello el Gobierno de Navarra, que es la aspiración principal de UPN".

Tras indicar que UPN, en sus 40 años de historia, ha dado ejemplo de ser un partido "ampliamente democrático", ha matizado que "la unidad no puede ser a costa de menos democracia".

"Yo no creo en los partidos políticos donde no se puede debatir o no se puede reflexionar, UPN no es eso, nunca lo ha sido y espero que no lo sea jamás en el futuro", ha subrayado.

Sayas ha apuntado que espera que, "pase lo que pase" en este Congreso, "sigamos trabajando como un proyecto único que somos, el proyecto de UPN", porque "lo importante no es Javier Esparza ni Sergio Sayas, lo importante es el proyecto de UPN; elijan lo que elijan hoy los militantes, mañana todos seremos UPN".

En respuesta a Esparza, ha aseverado que no tiene por qué haber "una necesidad para concurrir democráticamente a una elección, no creo que se necesiten razones para eso, pero además creo que las hay, las he explicado a lo largo de esta campaña, que yo quería volver a recuperar el partido desde la esencia, que quería volver a hacer un partido de abajo a arriba, que en los últimos tiempos lo he visto más dirigido en una sede central que a pie de calle".

"A partir de aquí, habrá gente que esté de acuerdo con mi visión del partido y habrá otra gente que no lo esté, son ellos los que tienen la palabra, pero hab

