Flores y silencio para no olvidar

Actualizada 28/06/2020 a las 06:00

No hubo discursos y tampoco se desplegaron pancartas. Pero la peana del monumento que recuerda en la plaza Baluarte a las víctimas de ETA volvió a llenarse ayer sábado de flores y de silencio para no olvidar con motivo del Día Nacional de Víctimas del Terrorismo. “Infinitas gracias por defender nuestra libertad con vuestra vida. Sois un ejemplo. Héroes de la democracia”, rezaba una de los mensajes que se colgó en el monumento para homenajear a las víctimas de ETA. Desde primera hora de la mañana fueron numerosas las personas que se acercaron hasta allí para rendir su particular tributo a las víctimas. Una flor. Una oración. Silencio... Así lo había había reclamado la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (Anvite). Porque el homenaje de este año, en plena pandemia , tenía que ser así. Sin aglomeraciones.

Uno de los primeros en acercarse hasta la Plaza Baluarte fue el director general de Paz y Convivencia, Martín Zabalza, que dejó constancia de su homenaje en su cuenta de Twitter. También madrugador fue el presidente de UPN, Javier Esparza, quien depositó unas flores en representación del partido. Su rival hoy en el congreso regionalista, Sergio Sayas, también dejó flores. Acudieron por separado. El primero, en compañía del parlamentario foral Juan Luis Sánchez de Muniáin. El segundo, junto a Maribel García Malo y Jorge Esparza. El diputado regionalista Carlos García Adanero tampoco faltó ante el monumento a las víctimas.

Fue a las doce del mediodía cuando una veintena de personas se fueron congregando en la zona. A esa hora, Paz Prieto, secretaria de Anvite e hija de José Luis Prieto, asesinado por ETA en 1981, colocaba en la peana del monumento un ramo de flores. Le acompañaron Olga Izquierdo, hija del policía José María Izquierdo, mutilado por una bomba lapa, y Julio Vidaurre, además de un puñado de representantes políticos de UPN y PP.

Por los populares acudieron la presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, quien hizo un llamamiento a mantener a las víctimas de ETA en nuestro recuerdo. “Hay que mirar al pasado para recordar que esto no vuelva a ocurrir”, remarcó. Junto a Beltrán estuvieron la senadora Amelia Salanueva y la concejal del Ayuntamiento de Pamplona Carmen Alba. Por UPN, asistieron las tenientes de alcalde del consistorio pamplonés Ana Elizalde y María Caballero (hija de Tomás Caballero, edil asesinado por los etarras en 1998) . Un sentido aplauso dio a los pocos minutos por finalizada la concentración.