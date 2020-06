Actualizada 24/06/2020 a las 16:01

Podemos ha condicionado su voto este jueves en el pleno del Parlamento foral a las propuestas del Plan Reactivar Navarra a que se apruebe una resolución que ha presentado para incrementar el techo gasto del departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral a lo largo de la legislatura.



La formación morada ha señalado que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de España "podría traer un ahorro de unos 50 millones a las arcas navarras" y "este excedente no puede acabar en otros departamentos". "Por eso planteamos que el techo de gasto de Derechos Sociales no se vea mermado, al contrario, pedimos que tenga un incremento creciente en la financiación, como ha venido siendo en los últimos cinco años para así seguir respaldando los derechos sociales de navarros y navarras", ha indicado.



El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha afirmado que "hay asuntos vitales para la ciudadanía navarra en los que no vamos a dar nuestro brazo a torcer" y ha señalado que "últimamente se les llena la boca a formaciones de todo tipo de ideología diciendo que no van a dejar a nadie atrás, pero luego votan en contra de que el excedente que vamos a tener gracias al ingreso mínimo vital se quede en el departamento de Derechos Sociales, algo que, desde luego, ayudaría a no dejar a todas esas personas de las que hablan, atrás". "Es absolutamente hipócrita", ha afirmado.



Buil quiere que este incremento de gasto debería servir para "realizar un convenio de intervención social que dignifique las condiciones laborales de quienes atienden a personas en situación de vulnerabilidad y que se encuentran congeladas desde hace 10 años".



Además, Podemos apuesta por priorizar "la inclusión de colectivos y personas tradicionalmente excluidas de la renta garantizada así como el despliegue de los complementos fiscales al empleo precario para reducir ese 12% de la población navarra que a pesar de tener un trabajo se encuentra en situación de pobreza".