Actualizada 18/06/2020 a las 11:02

El Gobierno de Navarra trabaja en un plan para las residencias de mayores de la Comunidad foral que contemplará las medidas que se deban adoptar en caso de un rebrote del Covid-19 en estos centros.



Preguntada por los periodistas en una rueda de prensa, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, ha indicado que su departamento trabaja junto con Salud y las asociaciones mayoritarios del sector de las residencias, Lares y ANEA, en la elaboración de este plan que, previsiblemente, concluirá a finales de mes.



Un plan que "contempla todo lo que tiene que ver con el conjunto de medidas que habrá que arbitrar en el supuesto de que volvamos a tener un rebrote en los centros residenciales; cuestiones relativas a reserva de plazas, centros intermedios, materiales, sustituciones de personal, etc.", ha explicado. No obstante, Maeztu no ha querido concretar medidas específicas a la espera de que el plan esté terminado y consensuado con Lares y ANEA.



Mª Carmen Maeztu ha explicado que este mediodía hay convocado un consejo interterritorial con el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias, en el que se va a abordar esta cuestión.



Respecto a las bajas en la plantilla de estos centros residenciales, la consejera ha asegurado que "ahora mismo no hay ningún problema en este sentido" y que la cifra de profesionales de baja ha descendido "un 80% con respecto al momento más álgido". Ha resaltado, además, que varios centros "mantienen las plantillas reforzadas", como es el caso de los dos centros públicos del Ejecutivo foral.