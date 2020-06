El Parlamento de Navarra reclama medidas de apoyo al sector agrícola y ganadero

Actualizada 17/06/2020 a las 15:41

La comisión especial del Parlamento de Navarra sobre el Plan Reactivar Navarra ha aprobado este miércoles iniciativas para instar al Gobierno foral a adoptar medidas de apoyo al sector agrícola y ganadero ante la crisis generada por el Covid-19.



La comisión ha aprobado este miércoles 12 de las 13 propuestas de resolución debatidas al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una de Navarra Suma, una de PSN, una de Geroa Bai, dos de EH Bildu, dos de Podemos, tres de I-E, una conjunta de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y otra conjunta de PSN, Geroa Bai y Podemos.



En concreto, la Cámara ha aprobado una iniciativa para instar al Gobierno foral a que "tome medidas concretas para ayudar a reactivar aquellos sectores que están resultando especialmente castigados por el estado de alarma como la ganadería (ovino y vacuno de carne, ganado de lidia, pollo, principalmente), hortícola y, por supuesto, vitivinícola".



"Las medidas de promoción de productos pueden ayudar a medio plazo, pero van a hacer falta otras medidas directas a corto que ayuden verdaderamente a reactivar estos subsectores productivos de una manera más inmediata, si se quiere llegar a tiempo, antes del cierre de algunas explotaciones y empresas que se encuentran ya al límite", recoge la iniciativa.



En este sentido, también se ha dado el visto bueno a otra iniciativa que reclama medidas de apoyo al sector agrícola y ganadero, "medidas que deben de incentivar un cambio real en el modelo productivo del sector". Por ello, según recoge la propuesta aprobada, "esas medidas tienen que comportar, también, normas que pongan límites a la acumulación de recursos productivos, al tamaño de las explotaciones y a las ayudas, aplicando una progresividad en las exigencias tributarias y burocráticas en función del citado tamaño".



Se reclama, además, la creación de un grupo de trabajo dedicado a la elaboración de un plan estratégico para la agricultura de pequeña escala, sostenible hacia la soberanía alimentaria en Navarra. Y se pide "la defensa del nuevo modelo de la PAC consensuado con UAGN, EHNE y UCAN, de forma que se eliminen los derechos históricos, que priorice al agricultor personal, que defienda la explotación familiar agraria o que promueva producciones agrarias sostenibles económica y socialmente alineadas con las demandas de la sociedad".



Adaptar los requisitos higiénicos-sanitarios vía Decreto Foral para "mantener modos y medios de vida en nuestro mundo rural y fomentar la creación de actividad agroganadera en la Comunidad Foral" e "impulsar el desarrollo de procesos productivos, productos y bienes comprometidos con el medio ambiente" es el objetivo de otras de las propuestas aprobadas.

ECONOMÍA VERDE



Asimismo, el Parlamento ha dado luz verde a una iniciativa que insta al Ejecutivo a incentivar la asociación de energías renovables a los proyectos de modernización de regadíos en aquellos que presenten algún tipo de consumo energético. Y pide desarrollar el Canal de Navarra y el Plan Foral de regadíos y estrategia del agua para el desarrollo de la zona regable del canal de Navarra como en el resto del regadío.



También pide la Cámara foral "impulsar un mayor nivel de ambición climática a través de la nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética; incentivar en el ámbito industrial una economía limpia y circular aplicando la Agenda de Economía Circular de Navarra e impulsar la preservación y el restablecimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad, promoviendo una nueva Ley Foral de Biodiversidad".

Respecto a la ley foral de cambio climático, también se ha aprobado una resolución que pide que contemple "un programa de inspecciones, cuyo objetivo será controlar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa y los requisitos ambientales establecidos en las distintas autorizaciones emitidas". De este modo, "se inspeccionarán instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, agroalimentarias, canteras, consumidores de COV, EDARs, gestores de residuos productores de residuos peligrosos o instalaciones de gestión de purines".



Además, se reclama aprobar "una fiscalidad verde que penalice el vertido de residuos (EPl de usar y tirar no biodegradables, bolsas de plástico de un solo uso, vajillas de usar y tirar no biodegradables, cápsulas de un solo uso no biodegradables, etc.); una fiscalidad verde que premie a empresas que implementen medidas verdes y que nos dote de recursos para transitar hacia el cambio de modelo productivo".



Por otro lado, se ha aprobado una iniciativa para instar al Gobierno foral a que, en colaboración con la Federación Navarra de Concejos y Municipios, presente un proyecto de ley con el objeto de promover la elaboración en cada municipio y comarca, de planes de movilidad no contaminante, consistentes en la definición física de carriles bici y paseos peatonales.