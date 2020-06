Esparza dice que un acuerdo en el Consejo de Diálogo Social sería "una buena noticia"

Actualizada 15/06/2020 a las 13:19

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que sería "una buena noticia" que hubiera un acuerdo en el Consejo de Diálogo Social entre el Gobierno foral, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEN para poner en marcha medidas frente a la crisis provocada por el coronavirus.



"Es una buena noticia que cuando menos se establezca un acuerdo de mínimos. Ante esta crisis económica y social es más necesario que nunca, vamos a ver si se confirma, en qué se traduce y qué acuerdo se termina alcanzando. Si se produce, es una buena noticia que el Gobierno escuche a las organizaciones más representativas. Para nosotros es algo fundamental", ha afirmado Esparza, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.



Por su parte, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se ha mostrado en contra de una proposición de ley presentada por EH Bildu para pedir la derogación de la ley del Consejo de Diálogo Social, iniciativa que se debatirá el jueves en el pleno del Parlamento.



Marisa de Simón ha afirmado que la legislatura pasada "se eliminó" la financiación a los sindicatos y a la patronal a través del Consejo de Diálogo Social y ha asegurado que si ELA y LAB no participan en este órgano "es porque no quieren". "En estos momentos no hay sobrefinanciación y no hay exclusión", ha asegurado.

