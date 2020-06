El sector taurino se moviliza por la recuperación de festejos en Navarra

Actualizada 13/06/2020 a las 06:00

El sector taurino se movilizará el próximo sábado en Pamplona para instar a la Administración su apoyo e implicación en la reapertura de las plazas de toros y la recuperación de festejos populares en distintas localidades navarras. Con la convocatoria de un recorrido a pie por el trazado del encierro, que han bautizado con el epígrafe Paseo taurino, se desmarca de la convocatoria programada para este sábado en distintas localidades españolas en demanda del restablecimiento de la fiesta nacional.

La marcha partirá el sábado 20, a las 12.00 horas, de la cuesta de Santo Domingo y desembocará en el callejón de la plaza de toros. No habrá pancartas ni carteles y los promotores del acto, entre los que figuran profesionales del toreo, ganaderos, corredores y recortadores, animan a la ciudadanía a no exhibir ninguna enseña. Como dicen en las explicaciones dadas este viernes en las redes sociales, “los toros no entienden de política”. El único distintivo que animan a lucir es el pañuelo rojo de fiestas.

Con el compromiso de guardar las distancias de seguridad, los promotores de la convocatoria pretenden conseguir que las corridas, encierros o suelta de vaquillas vuelvan a Navarra, sabedores de las cancelaciones festivas que se acumularán este verano. Como apunta el torero de Cintruénigo, Javier Marín, “en el regreso progresivo a la normalidad se están recuperando otras actividades con las medidas adecuadas. Es lo que pedimos también para este sector. Comprendemos que se hayan suspendido las fiestas de los pueblos pero también creemos que se pueden celebrar corridas de toros y encierros con las medidas necesarias”.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR

El arraigo a las tradiciones que poseen los festejos taurinos es uno de los argumentos que exponen los convocantes, junto con las consecuencias negativas que están generando las cancelaciones de las ferias taurinas en la economía del sector. “Como profesional, esta situación me toca de lleno”, reconoce el torero de Cintruénigo. “Pero hay profesionales taurinos, banderilleros, etc; que tienen familias y están en una situación de vulnerabilidad como también los ganaderos. Se han quedado muy desamparados”.

Los propios ganaderos alertaron hace dos meses de que un verano sin festejos ponía en riesgo la continuidad del 60% de las explotaciones en Navarra. Unas 10.000 cabezas se reparten en las 68 fincas dedicadas a la crianza de ganado bravo.

Las estadísticas muestran asimismo el registro de 41 corridas y 1.541 espectáculos de populares el año pasado en la Comunidad foral.