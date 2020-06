Navarra Suma dice que el acuerdo sobre carreteras es "una subida de impuestos encubierta"

Actualizada 11/06/2020 a las 10:21

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el acuerdo alcanzado por el resto de grupos parlamentarios con el Gobierno de Navarra para la financiación de carreteras es "una subida de impuestos encubierta".



Javier Esparza ha afirmado, en declaraciones a los medios en el Parlamento de Navarra, que "es desolador que lo único que sabe hacer el Gobierno es subir impuestos, en este caso de forma encubierta y relacionado con un sector estratégico" como el del transporte.



El portavoz de Navarra Suma ha asegurado que se trata de "un acuerdo para castigar al sector del transporte", un acuerdo cuyo origen ha situado en un trabajo iniciado la pasada legislatura por Geroa Bai y EH Bildu para "implantar peajes". "Lo han conseguido, porque el PSN no tiene políticas propias y lo único que hace es seguir las indicaciones que desde el mundo nacionalista se están planteando", ha dicho, para señalar que "no ha habido acuerdo con el sector del transporte y la manera de ayudar a las empresas no es subiéndoles los impuestos".



Por contra, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que el acuerdo es "un punto de inflexión en torno a las carreteras navarras" y se ha congratulado de que se alcanza una solución alternativa "a lo que han sido las políticas habituales de UPN en torno a la financiación de este tipo de obras a través de los peajes en sombra". Así, ha valorado que "se destierran lo que habían sido lustros de políticas que han dejado a diferentes generaciones de navarros constreñidos por las deudas de las vacas gordas".



También ha defendido el acuerdo el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, señalando que se rige por los principios de que "quien usa paga y quien contamina paga".



Araiz ha dicho que el contenido del acuerdo se deberá concretar en próximas fechas y ha señalado que la recaudación de los peajes no debe ser "exclusivamente para la inversión en carreteras, sino que debe usarse también para el apoyo al transporte y al sector de los transportistas". Así, ha abogado por buscar "una fórmula que no sea discriminatoria y que sea de apoyo al sector del transporte". "El sector local del transporte no puede pagar dos veces", ha dicho.

Además, el parlamentario de EH Bildu ha pedido que se estudie la posible "resolución" de los contratos de peajes en sombra y ha reclamado que la empresa pública que se cree no asuma la deuda de Navarra en esos peajes.

Te puede interesar