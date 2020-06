Actualizada 11/06/2020 a las 12:12

Navarra Suma ha criticado nuevos peajes en la comunidad para el transporte pesado destinados a infraestructuras viarias, mientras que Geroa Bai y EH Bildu han defendido la necesidad de buscar fórmulas de apoyo al sector.



Este miércoles el Gobierno de Navarra y los grupos parlamentarios de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E llegaron a un principio de acuerdo para financiar y mejorar las carreteras como servicio público, incluyendo la posibilidad de implantar peajes para camiones en varias vías de alta capacidad.



Se trata para Navarra Suma de "una subida de impuestos encubierta" que desde esta plataforma "no vamos a apoyar", ha dicho este jueves Javier Esparza en declaraciones a los periodistas.



Ha añadido que "es desolador que este Gobierno solo sepa subir impuestos y además en este caso a un sector estratégico como el del transporte".



Ha criticado por ello a un PSN que a su juicio "no tiene criterios propias ni tiene políticas propias y lo único que hace de forma permanente es seguir las indicaciones, planteamientos, iniciativas y medidas del mundo nacionalista".



Y ha precisado que Navarra Suma reclama "un acuerdo con el sector" del transporte porque en una crisis "la forma de ayudar a las empresas no es poner peajes, no es subir impuestos, esto no ayuda a defender el empleo".



Por su parte la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, se ha congratulado de que se haya planteado crear en Navarra una sociedad publica para la gestión de las carreteras "porque preserva frente a los peajes en sombra de gobiernos de UPN, que han dejado a diferentes generaciones constreñidos por las deudas".



Sin embargo ha indicado que "habrá que explorar las vías para que los transportista navarros no estén doblemente penalizados" por el pago de sus impuestos como cualquier ciudadano o empresa y los peajes en algunas vías.



Y al respeto ha asegurado que "fórmulas existente para conciliar con la legislación tanto estatal como europea".



En este misma línea, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha comentado que habrá que "buscar una fórmula que no sea discriminatoria pero que apoye al sector local del transporte, que no puede pagar dos veces".



Se ha mostrado por ello partidario de analizar la situación con la comunidades limítrofes con igual problemática,y también de estudiar la resolución de los contratos de peajes en la sombra, que "no se volverán a aplicar".

