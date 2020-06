10.000 de los 13.000 perceptores de la renta garantizada cobrarán el ingreso mínimo

Actualizada 11/06/2020 a las 14:28

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha afirmado que de las 13.000 unidades perceptores de Renta Garantizada que se contabilizaron el mes pasado, aproximadamente unas 10.000 podrán acogerse al Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Congreso.

En respuesta a sendas preguntas de Navarra Suma y EH Bildu en el pleno del Parlamento foral sobre el ahorro que se va a producir con el Ingreso Mínimo Vital, Maeztu ha afirmado que en este momento "no podemos adelantar cálculos" y ha asegurado que "cuando tengamos esa información del ahorro neto, si lo hay, que supone para Navarra el IMV se lo trasladaremos puntualmente".

La consejera ha realizado una valoración "muy positiva" de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que "representa un cambio radical en el sistema de protección de nuestro país" y ha considerado que "constituye un avance histórico en la lucha contra la pobreza severa y en especial contra la pobreza infantil", así como "un desafío también para la inclusión social de las personas que tienen más dificultades".

En su opinión, el IMV "no sólo es una oportunidad para introducir racionalidad en el sistema de garantía de ingresos, sino que también lo es para articular y repartir tareas y corresponsabilidad entre la Administración general del Estado y el resto de comunidades".

Igualmente, Maeztu ha destacado que "constituye un nuevo derecho ciudadano que asegura una red de seguridad y garantiza que todos los ciudadanos cuenten con un mínimo de ingreso que les permita vivir dignamente".

Asimismo, la consejera ha afirmado que la propuesta es "respetuosa con el régimen competencial de Navarra, consolidando la Renta Garantizada como complementaria y subsidiaria, de modo que seguirá siendo el último recurso de protección social". Y ha remarcado que "la transferencia de la competencia a Navarra facilitará una gestión más eficaz de la misma, simplificará los procedimientos y evitará a la ciudadanía tener que acudir a dos ventanillas distintas".

Ha explicado la consejera que "necesitamos cerrar los detalles del acuerdo de transferencia de la gestión para saber en términos netos cuál es el ahorro por parte de la Comunidad foral" y ha señalado que se trabaja en una encomienda de gestión hasta octubre, que es cuando se transferirá la gestión.

Según ha indicado, se va a solicitar autorización a las 10.000 personas que perciben la Renta Garantizada que aproximadamente coinciden en requisitos con los que establece el IMV para "hacer la solicitud de oficio a la Seguridad Social". Y ha avanzado que las personas que no son perceptoras de Renta Garantizada, y que podrían beneficiarse del IMV, "podrán hacer la solicitud directamente a través del aplicativo telemático que va a establecer la Seguridad Social o en los Servicios Sociales de Base".

Te puede interesar

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado, después de que Maeztu no haya adelantado cifras sobre el ahorro, que "no sabemos si no lo sabe o no nos lo quiere decir" y ha considerado, además, que la transferencia de la gestión del IMV llega "tras una vergonzante negociación entre el Gobierno de España y el PNV, un partido político que no tiene representación de Navarra en el Congreso".

"Es una negociación que realiza el PNV que está obsesionado por Navarra y que no representa a la Comunidad foral en el Congreso porque no lo elegimos para representarnos", ha expuesto Álvarez, quien ha pedido que el dinero que se ahorre la Comunidad foral se destine a "corregir los graves defectos de esta ley" y se "mejoren" los procesos de inclusión a través de acompañamiento e intermediación social y laboral.

Asimismo, la parlamentaria de EH Bildu Patricia Perales ha considerado que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital es "una buena noticia" para "ir garantizando el derecho para todas las personas que viven en el Estado" y también para Navarra porque dispondrá de más recursos.

Ha pedido "agilidad" en "cerrar los flecos" para "saber la cantidad exacta que vamos a tener encima de la mesa" y ha considerado que este dinero se debe dirigir "a rescatar a las personas y poner la vida en el centro".