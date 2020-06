Tiempo fresco y lluvia en el norte de Navarra para empezar la semana

Actualizada 08/06/2020 a las 06:00

La primera mitad de esta semana irá en la tónica del tiempo vivido este domingo, cuando no se pasó de 14 grados en Pamplona y el cierzo arreció, envolviendo la jornada en un ambiente poco propio del mes de junio. Las temperaturas estos días no serán tan bajas como las registradas este domingo, pero no será hasta el jueves cuando empiecen a remontar, si bien no se esperan máximas altas.

El meteorólogo Enrique Pérez de Eulate apunta que este lunes, en la zona noreste, este y sureste, habrá escasa o nula nubosidad con sol. En el resto, nuboso o con intervalos nubosos, siendo la nubosidad más abundante en la zona septentrional. En la zona norte se esperan chubascos frecuentes, siendo más dispersos en la zona centro y áreas próximas. Las temperaturas mínimas serán frías y rondará los 60/110, las máximas entre 150/200, siendo las más altas en la Ribera. El cierzo soplará recio y dejará una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Para este martes, el meteorólogo apunta que la situación será muy similar a la vivida este lunes, con temperaturas frescas, cierzo y lluvia en el norte. El miércoles se esperan cielos nubosos o con nubes y claros. En la zona norte y noreste se esperan algunas lluvias o lloviznas débiles, tendiendo a ir a menos a lo largo de la tarde noche. Las temperaturas mínimas rondarán los 70/120 y las máximas entre 180/230, siendo las más altas en la Ribera. Seguirá dejándose notar el cierzo, puntualiza el meteorólogo.

Para el jueves y viernes se espera que el cierzo vaya desapareciendo, por lo que las temperaturas irían subiendo, aunque no se espera que asciendan mucho, adelanta Enrique Pérez de Eulate. Además, es probable que a lo largo de estos dos días puedan aparecer algunas tormentas en la Comunidad foral.