Navarra Suma está a la espera de una "voluntad real" para acordar el Plan Reactivar

Actualizada 04/06/2020 a las 10:45

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha mostrado este jueves 4 de mayo a la espera de conocer la "voluntad real" del Gobierno foral para alcanzar acuerdos en torno al Plan Reactivar Navarra, mientras que el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha reclamado "propuestas" y no "exabruptos" para la salida de la crisis.

En declaraciones a los medios en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha afirmado que, con la presentación de las propuestas de los grupos parlamentarios al Plan Reactivar Navarra, "da comienzo un trabajo que se tiene que realizar entre todos", aunque ha señalado que "vemos un Gobierno que no nos dice con qué presupuesto se va a dotar el plan y al mismo tiempo nos exige a nosotros que digamos de dónde vamos a sacar las cantidades económicas". "Si ese va a ser el rigor, la seriedad, el nivel del Gobierno para enfocar el plan, me parece que va a servir de muy poco", ha dicho.

Además, Esparza ha dicho que "parece que ya hay acuerdos entre los de siempre, entre los partidos que apoyan al Gobierno" para pactar el plan, y ha señalado que Navarra Suma ha planteado 39 propuestas y "a día de hoy nadie nos ha llamado". "Vamos a ver la voluntad real del Gobierno para llegar a acuerdos", ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que "hay dos formas de salir de una crisis, una es la que siempre ha tenido y tiene la derecha, la de los recortes de derechos y los recortes de libertades, y otra es extender derechos como ERTE, como el ingreso mínimo vital, como ayuda a autónomos, que ponen encima de la mesa el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra". "Hay dos maneras de hacer oposición, una la que realiza siempre que no está en el poder la derecha, la del exabrupto y la mentira, y otra aquella que hemos hecho los partidos de la izquierda progresista cuando hemos estado en la oposición, proponiendo, controlando al Gobierno", ha dicho.

Alzórriz ha afirmado que "UPN siempre se alinea con la derecha más rancia, más retrograda, que amenaza e insulta a los Gobiernos de España cuando no son ellos los que ejercen el liderazgo" y ha dicho que "ese no es el camino". "Hay que poner encima de la mesa propuestas, dialogo y negociación para salir juntos de la crisis y para que nadie se quede atrás", ha señalado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha abogado por una salida de la crisis "con mayor capacidad de decisión, con mayo cohesión social y territorial y con servicios públicos más fuertes". Según ha dicho, en las propuestas que han presentado los grupos al Plan Reactivar Navarra "vemos que hay coincidencias importantes en materias sociales y económicas, pero también hay una parte importante de esta Cámara empecinada en recetas que se han demostrado fallidas, en no mover un ápice la fiscalidad, en no procurar mayores ingresos, lo que va a suponer no poder acometer muchas de las propuestas que van a salir aprobadas".

Bakartxo Ruiz ha asegurado que "se equivoca quien pretenda salir de esta crisis en los mismos parámetros en los que hemos venido funcionando". En todo caso, ha esperado "poder llegar a acuerdos y que se vean esas sinergias y esa mayoría política que apuesta por otro modelo social y económico".

