El Parlamento de Navarra pide debates con "cortesía" frente a la "descalificación"

01/06/2020

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la defiende "la palabra y la cortesía parlamentaria" como eje de los debates políticos, "frente a la descalificación y la violencia observadas en el ámbito nacional".



La declaración ha sido presentada por Podemos y ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo de Navarra Suma, que ha votado en contra, lo que ha originado un cruce de declaraciones entre distintos portavoces al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral.



La declaración consta de tres puntos. En el primero, el Parlamento de Navarra hace un llamamiento para que "sea la palabra y la cortesía parlamentaria la que presida los debates políticos frente a la descalificación y la violencia observadas en las últimas semanas en el ámbito nacional".



Además, el Parlamento de Navarra se reafirma en "la defensa de la pluralidad de las diferentes visiones políticas de nuestra comunidad y las considera enriquecedoras desde todos los puntos de vista". Por último, 3. Que los llamamientos a la criminalización sobre diferentes identidades políticas suponen un evidente riesgo para la convivencia pacífica a nivel nacional, autonómico y municipal y deberían desterrarse del debate político".



La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha señalado que se trata de una declaración institucional "a favor de la convivencia y la pluralidad política" en un momento en el que "asistimos a diferentes escaladas de tensión política a nivel mundial, del Estado y de la Comunidad foral, que en nada favorecen la convivencia pacífica ni la pluralidad política de la sociedad".



Después de que la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, calificara de "terrorista" al padre de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos, Aznárez ha afirmado que es "preocupante que se descalifique a quienes intentaron luchar por una sociedad democrática en tiempos muy duros y difíciles". "Mal vamos cuando no se repudia una dictadura tan criminal como la franquista y se utiliza su misma terminología, vocabulario y semántica para blanquearla", ha indicado.



Sin embargo, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha considerado que la declaración presentada por Podemos es "indecente" y busca "blanquear a EH Bildu". "Habla de convivencia, cuando vemos cómo Podemos no ha condenado, no ha afeado, no ha manifestado su posición contraria a que estas últimas semanas por las calles de Pamplona se hayan manifestado personas jaleando al asesino de un concejal de UPN en Pamplona. Podemos siempre se sitúa de la mano de los amigos de los asesinos de ETA. La convivencia se enriquece condenando todo tipo de violencia, no se enriquece haciendo 'ongi etorris' a los asesinos cuando salen a la calle y Podemos calla", ha afirmado.



El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado que el Gobierno de Navarra está "comprometido con la convivencia, tiene una Dirección General de Paz y Convivencia que está trabajando en esa línea de empatía con la pluralidad de nuestra tierra y del avance de derechos y libertades, asumiendo las diferencias que puede haber pero poniendo en valor lo que nos une".



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado "inaceptable el tono que se ha vivido en estas últimas horas en las Cortes españolas" y ha dicho que no podía "aceptar y comprender" el rechazo de Navarra Suma a la declaración, que era "perfectamente aceptable por todos los grupos parlamentarios".