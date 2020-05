A por el carné con mascarilla y guantes

30/05/2020

Hace más de dos meses que se suspendieron los últimos exámenes teóricos para obtener el permiso de conducción antes del confinamiento. Algunos de los navarros que quedaron entonces a la espera de poder realizar la prueba pudieron presentarse ayer. Puesto que Navarra ha entrado esta semana en la fase dos de la desescalada, la Jefatura Provincial de Tráfico ha reanudado los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso. Lo ha hecho de forma gradual y con nuevas normas de seguridad para evitar la propagación del virus.

Con el objetivo de preservar la salud de los alumnos, profesores, empleados y usuarios, se han adaptado los centros de trabajo e implementado los procedimientos de seguridad y salud pública establecidos por el Ministerio de Sanidad. Por esa razón, los alumnos que ayer se examinaron en la Jefatura Provincial de Tráfico se encontraron con señales que les advertían de la importancia de mantener la distancia de seguridad y de los asientos que podían utilizar. Además los empleados y examinadores se dirigieron a ellos con mascarillas y pantallas de protección.

“Hemos hecho llegar a las autoescuelas un protocolo de seguridad y son ellas las que se lo comunican a los alumnos”, destacaba Belén Santamaría, jefa provincial. El mencionado protocolo establece que los alumnos deben acudir con mascarilla y guantes. “En caso de que no traigan guantes, se los proporcionamos nosotros”, remarcaba Santamaría ayer durante la realización de una de las pruebas. Además, está establecido que en la sala de espera no puedan permanecer personas ajenas a la realización del examen. Los examinados disponen de gel hidroalcohólico en las instalaciones, por lo que pueden hacer uso de él cuando lo consideren necesario. También se ha reducido el número de alumnos por aula.

POCA DEMANDA

Los exámenes teóricos han sido los primeros en reanudarse y se están priorizando los casos de pérdidas de vigencia del permiso de conducir, así como la obtención y renovación de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. Sin embargo, desde la Jefatura Provincial de Tráfico señalan que están preparados para hacer frente a la demanda. “Para hoy habíamos abierto cinco turnos y se han llenado dos y medio”, explicaba Santamaría, que reconocía que se estaban encontrando con una demanda menor que la que podían satisfacer. “Me imagino que irá en aumento en los próximos días”, pronosticaba.

En el caso de los exámenes prácticos, se mantiene el uso obligatorio de mascarilla y guantes. Además, el vehículo solo podrán ocuparlo el alumno y el profesor, en la parte delantera, y el examinador, que se sentará en los asientos traseros. En cuanto la prueba sea declarada no apta se parará el examen para no prolongar el contacto social.

Los primeros alumnos llegaron ayer a las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico minutos antes de que el reloj marcara las once de la mañana, hora prevista para la prueba. Marina Salvador Goñi, de 20 años, aguardaba junto a la puerta y se mostraba “algo agobiada”. La joven tenía previsto hacer el examen antes del confinamiento, pero se anuló la convocatoria. “Me ha venido un poco mal porque tenía los finales y, aunque he tenido más tiempo, no he podido estudiar mucho, pero he estado haciendo algunos test”, reconocía.

Paula Garísoain Ardanaz, de 24 años, también tenía previsto hacer la prueba en marzo. Sin embargo, estos meses extra por el aplazamiento le habían venido bien para prepararse mejor. “No tenía otra cosa que hacer, así que he estado repasando”, aseguraba nerviosa antes de entrar.