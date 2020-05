Satse exige al Gobierno foral que "cumpla todas las promesas a los sanitarios"

29/05/2020

El sindicato de enfermería de Navarra Satse ha exigido al Gobierno foral que "cumpla todas las promesas hechas a los sanitarios del Servicio Navarro de Salud y proceda a aplicar las medidas compensatorias que prometió al inicio de la actual crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, como así se especificó en la resolución firmada por la Dirección de Salud".



Según ha indicado Satse, "tras más de tres meses en los que enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto de profesionales sanitarios han realizado un tremendo sobreesfuerzo, acudiendo a la llamada de la Administración para dar respuesta a la creciente demanda asistencial originada por el coronavirus, a día de hoy todavía hay personal que no ha recibido el complemento de productividad Covid, originado por la prolongación de jornada".



Para el sindicato, "es hora de que la Administración salde la deuda pendiente con todas las categorías sanitarias, especialmente con la enfermería que ha dejado voluntariamente en un segundo plano cualquier necesidad de carácter personal o familiar para cuidar de toda la población en una crisis sanitaria nunca antes vivida, poniendo el riesgo su propia salud y, en ocasiones, perdiéndola del todo".



De igual manera, Satse ha advertido de que va a estar "vigilante" para que "estas promesas no se incumplan como así parece que está sucediendo en algunos servicios". Y ha explicado que está presionando a la las distintas gerencias de las distintas áreas de Salud para que, "tanto el pago del complemento de productividad, como la concesión de permisos no supeditados a las necesidades del servicio, así como vacaciones, compensaciones en tiempo y todas las promesas hechas en torno a las condiciones de trabajo en esta crisis sanitaria se cumplan a rajatabla".



En este sentido, el sindicato ha señalado que lleva desde principios del pasado mes de abril "reclaman a la consejería de Salud que concreten y acuerden cómo van a compensar a los profesionales sanitarios, una vez finalice la emergencia sanitaria, por el trabajo que han realizado en unas condiciones excepcionalmente difíciles para atender y cuidar a las miles de personas afectadas por el Covid-19, una enfermedad que les ha generado una sobrecarga asistencial nunca vista y que ha puesto en grave riesgo su salud".



"Tanto la consejera de Salud, como los diferentes responsables de las distintas áreas y ámbitos de salud de Navarra se han deshecho en halagos y elogios por el compromiso y dedicación de los profesionales sanitarios en estos últimos meses pero a la hora de la verdad, de demostrar que están agradecidos cumpliendo con lo prometido, nos hemos encontrado, como siempre, con trabas, techos y excusas para alargar el justo pago por el trabajo hecho, sobre todo y como siempre, con la Enfermería, y no lo vamos a permitir", ha remarcado Satse.



Para Satse, en esta fase ya de desescalada, "no hay excusa alguna para implementar las medidas y derechos recogidos en la normativa foral y resoluciones hechas para esta crisis sanitaria y que no se produzca, de esta manera, ningún agravio comparativo".