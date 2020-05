La mayoría de partidos avalan el acuerdo para que Navarra gestione el Ingreso Mínimo Vital

28/05/2020

La mayoría de partidos navarros han avalado el acuerdo entre el PNV y el Gobierno de España para transferir a la Comunidad foral la gestión del ingreso mínimo vital, si bien Navarra Suma ha sido la excepción, expresando su "indignación por la injerencia del PNV" en un asunto que "corresponde negociar al Gobierno de Navarra".

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que el PNV "no tiene representación en las instituciones navarras y negocia con el presidente del Gobierno de España un acuerdo que realmente le corresponde a las instituciones navarras". Así, ha considerado que el PNV muestra un "desprecio profundo ante las instituciones navarras y el régimen foral, que parece que le estorban para sus propósitos nacionalistas".

Por otro lado, Suárez ha afirmado que es "triste, casi indignante, que la presidenta del Gobierno de Navarra, máxima institución que nos representa a todos los navarros, esté dejándose ningunear por otros partidos". "Hemos asistido a un cambalache de votos en el que Navarra está siendo sacada del ámbito institucional que le corresponde y llevada a la negociación de partidos por intereses ajenos a Navarra. La presidenta del Gobierno de Navarra estaba ajena a todo lo que estaba ocurriendo", ha dicho.

Respecto a su valoración sobre el contenido concreto del acuerdo, ha afirmado que "tenemos que verlo en detalle, pero lo que parece ser que se ha negociado es la gestión de los fondos públicos, no los fondos públicos, son dos cosas distintas". "Todo lo que sea gestionar desde Navarra es positivo, pero el acuerdo también lleva letra pequeña y queremos estudiar esa letra pequeña", ha dicho.

Te puede interesar

El portavoz del PSN, Ramón Alzóriz, se ha felicitado por el acuerdo para gestionar desde Navarra el ingreso mínimo vital y ha afirmado que "es un acuerdo a tres bandas entre PSOE, PNV y el Gobierno de Navarra, una buena noticia que ahonda y avanza en nuestro autogobierno, que profundiza en nuestras competenicas y que es beneficioso para el conjunto de los navarros, porque además de extender un derecho social, también es un escudo social que ayuda a los más vulnerables".

Según Alzórriz, con este acuerdo, "se escenifican dos maneras de hacer política, una la de la algarada, la de la protesta continua, la del exabrupto que practican el PP y Vox, y que en muchas ocasiones es la que practica UPN, y la otra, la del diálogo permanente, la negociación y el acuerdo en beneficio del conjunto de la ciudadanía, que es por la que apostamos nosotros".

Así, ha dicho que no entiende "la escenificación de críticas que está haciendo Navarra Suma ni creo que la ciudadanía entienda ese posicionamiento". "Más allá de protestar, ¿qué están haciendo por los navarros? ¿Qué incidencia tienen sus dos diputados en el Congreso?", ha dicho. Además, según ha afirmado Alzórriz, en la negociación ha participado el Gobierno de Navarra "con su presidenta a la cabeza y la consejera de Economía y Hacienda, negociando con la ministra de Hacienda y en coordinación con el diputado socialista Santos Cerdán".

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha valorado de manera "muy positiva" el acuerdo entre el PNV y el Gobierno central, "una buena noticia para Navarra, una medida que supone que la renta garantizada llegue a quien tiene que llegar en la cuantía suficiente, y de la manera más eficaz y eficiente".

Tras ello, ha criticado que "volvemos a asistir una vez más al debate sobre la legitimidad del PNV, un partido navarro". "Son críticas a las que no vamos a sucumbir", ha dicho, para señalar que los diputados navarros "tendrán que posicionarse sobre esta cuestión en el Congreso y tendremos ocasión de ver si están a la altura y por la defensa de los intereses de Navarra, o están allí para defender otros intereses".

Te puede interesar

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "es una buena noticia el ingreso mínimo vital en si mismo y es una buena noticia que Navarra lo pueda gestionar directamente". "Es lo lógico, teniendo en cuenta que tenemos una renta garantizada y que la realidad y los datos de los sectores más vulnerables los tenemos en Navarra", ha dicho.

Tras ello, ha señalado que le "llama la atención la reacción que tiene la derecha en Navarra" y ha destacado que "una semana con un acuerdo con EH Bildu y otra semana con un acuerdo con el PNV se está viendo su irrelevancia política en Navarra y en el Congreso de los Diputados". "Hay que entender esas pataletas en ese contexto", ha dicho.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha valorado que el ingreso mínimo vital está recogido en el acuerdo del Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE y ha afirmado que, con su aprobación, se busca "no dejar a nadie atrás". Sobre la participación del PNV en la transferencia del ingreso a Navarra, se ha mostrado "satisfecha de que se dé este paso independientemente de que haya partidos que se pongan la medallita". "Si los acuerdos vienen de la mano de otros partidos, bienvenidos sean estos acuerdos", ha destacado.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha destacado la aprobación del ingreso mínimo vital y ha afirmado que no iba a entrar en la forma en la que se ha negociado con el PNV, porque "esto parece que se ha convertido en un mercadillo". "Tú me das el voto y yo te doy no sé qué. Me parece estupendo que la Comunidad Autónoma Vasca vaya a tener acceso a esta subvención de ingreso mínimo, pero lo que nos preocupa es que en Navarra vamos a recibir una transferencia que incluya lo que nos corresponde como población navarra y que va a dar un respiro a nuestra economía", ha asegurado.