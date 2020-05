Eroski Contigo. Alma en tiempos de alarma

29/05/2020

Eroski quiere compartir con la sociedad la experiencia del “cambio de vida” durante la crisis del COVID-19, sus vivencias, adaptación y aprendizajes. Y lo hace a través de un vídeo filmado durante la fase más difícil de la pandemia. “Sentimos la necesidad de compartir una experiencia única, nunca antes vivida, donde el compañerismo, la colaboración, velocidad y aprendizaje se intensificaban de manera exponencial, cada día, hasta convertirse en normalidad. Cada instante, cada momento iba hilando una historia que merecía mucho la pena ser contada”, dice Ainhoa Oyarbide, Directora de Marca y Comunicación de Eroski.

La historia narra el proceso de consciencia y adaptación de toda la organización para ofrecer una respuesta inmediata a un problema que jamás nadie había imaginado. Lo hace a través de la voz de los protagonistas, una pieza coral que integra las vivencias de hasta 15 puntos de vista diferentes, desde las personas trabajadoras de Eroski en sus diferentes roles, hasta clientes, fabricantes y organizaciones con las que ha colaborado durante esta crisis. El resultado es un relato inmediato, real y fresco que busca compartir las experiencias, la reflexión y los aprendizajes a través de un formato alejado de los códigos y soportes publicitarios y que trata de implicar al espectador, también protagonista estos días, con respeto y complicidad.

“Una de las primeras cosas que cambió por completo, y de golpe, fue la manera que entendíamos la alimentación. Casi todas nuestras certezas se transformaron en dudas. Pero la sociedad nos necesitaba ahí, cada día. Y más que nunca. Esperaba de nosotros, respuestas” es el inicio de la historia que aborda una reflexión conjunta, poniendo de manifiesto los valores que Eroski representa. Unión, compañerismo, compromiso, trabajo y empatía son algunos de los conceptos que salen a la luz en estos 4 minutos de vídeo.

“Dicen que no ha aprendido las lecciones de la vida quien cada día no ha vencido algún temor. De este tiempo nos quedará una certeza imborrable. El espíritu cooperativo, no es solo una manera de entender el trabajo. Es una manera de entender la vida. Que, en un estado de alarma, más que nunca, hay que dejarse el alma. Y que cuando la solución es el aislamiento, lo mejor que te puede pasar es que haya alguien contigo”, reflexionan.

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN

La colaboración y la confianza son las bases en las que se asientan la relación de Eroski con sus clientes, así como con proveedores, productores, agentes sociales e instituciones. Así, ante esta pandemia y mucho antes de ella, “siempre hemos actuado de la mejor manera que hemos sabido siendo conscientes de la importancia de nuestro papel en la sociedad”.

Desde el comienzo de esta crisis, ha promovido diferentes acciones para reforzar su política habitual en torno al producto local. “Hemos sido proactivos promoviendo con diferentes Gobiernos autonómicos, diferentes Asociaciones, Agrupaciones y Sindicatos del panorama productor, un Plan Ordenado para ayudar a dar salida a los excedentes de producción de los productores locales”, destacan.

Por ejemplo, en Navarra Eroski ha firmado un acuerdo con el cordero de Navarra del que son beneficiarios 100 ganaderos navarros. También se ha cerrado un acuerdo con el sindicato UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) con el objetivo de ayudar a la comercialización de partidas de producción de los productos navarros que han perdido sus canales habituales de venta, sin olvidar otros sectores en la Comunidad foral como el espárrago, la hortaliza, la fruta de hueso y los vinos.

LA SOLIDARIDAD

Desde el mismo inicio de la crisis Eroski ha reforzado su colaboración habitual con diferentes ONG y asociaciones benéficas y ha promovido diferentes acciones solidarias propias para poder ayudar a paliar las consecuencias generadas por la crisis. Por ejemplo, la campaña de recaudación de fondos en tienda para Cruz Roja o Bancos de Alimentos, y las donaciones de producto a entidades para ayudar a las personas o colectivos en riesgo de exclusión social, además de la entrega de vales de descuentos a familias, entre otras.