Dos detenidos por infracciones de tráfico en Corella y Pamplona

Este fin de semana, patrullas de la Policía Foral adscritas a las distintas comisarías territoriales, han atendido 48 requerimientos ciudadanos relacionados con accidentes viales, vulneraciones de la normativa de Sanidad relacionada con el estado de alarma, ruidos, molestias y peleas.

En cuanto a accidentes viales, además del atendido en Zizur Mayor donde una mujer de 47 años resultó herida grave, se han atendido otros cuatro accidentes con heridos. Por salida de vía en Olite y Ororbia, en este último caso con posterior vuelco del vehículo implicado y en Ezkaba y Huarte por caídas de un ciclista y un motorista respectivamente. En total cinco personas resultaron heridas siendo trasladadas al CHN.

También han sido atendidos seis accidentes por colisiones sin heridos en Cordovilla, Milagro, Mutilva, Huarte, Murillo el Fruto y Tajonar y cuatro más por atropello animal; tres por jabalí en Añorbe, Orrio, Lizoáin-Arriasgoiti y uno por atropello a un águila en Monreal.

Por delitos contra la Seguridad Vial se han realizado dos imputaciones, ambas por sobrepasar la tasa delictiva de alcoholemia. En Corella, después de que una patrulla de seguridad vial de la comisaria de Tudela localizase al conductor de un vehículo que conducía de manera irregular por la AP-15 y en Pamplona, donde un vecino de la capital navarra de 53 años arrojó una tasa de 1,01 mg/l, después de que tuviera un accidente leve con otro turismo. En ambos casos los vehículos quedaron inmovilizados.

También fueron identificados dos conductores. Uno por estar presuntamente participando en una carrera ilegal en el Polígono de Areta y otro en Huarte por acosar con su furgoneta a unas personas. También fue denunciado por alcoholemia positiva, quedando su vehículo inmovilizado.

Además, patrullas del Grupo de Radar de la comisaría de Tudela, dentro de la campaña que tiene por objetivo corregir las conductas que implican riesgo por velocidad excesiva e inadecuada, han controlado en la zona de influencia de su comisaría, un total de 1042 vehículos (261 vehículos pesados, 781 vehículos ligeros). Se han tramitado 41 denuncias (3,9%), de las que 16 implicaban retirada de puntos.

SEGURIDAD CIUDADANA

Por no respetar las medidas de la desescalada, se han movilizado recursos a las localidades de Ardanaz de Egüés (no mantener la distancia), Aspurz (pesca ilegal), Lumbier (rotura del precinto del parking en la Foz de Lumbier), Aoiz (estacionamiento de autocaravanas en lugares no permitidos), Arlegui y Eratsun (personas jugando en el frontón), Beriáin (parque infantil desprecintado), Lekunberri (campo de fútbol desprecintado), Berbinzana (bar no cumple medidas), Mutilva (botellón) y Peralta (problemas en un bar).

Por ruidos, molestias, peleas y conflictos vecinales se ha acudido a Ansoáin, Arbizu, Bera, Buñuel (2), Burlada, Carcar (2), Cascante, Galar, Larragueta, Marcilla, Miranda de Arga, Mutilva, Pamplona (3), Peralta, Puente la Reina, Rada, Ribaforada, Salinas de Pamplona, San Adrián (2), Sangüesa, Tulebras y Viana.

Finalmente, dentro de las labores de control, identificación y requerimientos ciudadanos, se han detenido a dos personas. En Ayegui por un delito relacionado con la violencia de género y en Tudela por requisitoria de búsqueda, detención y personación.