UPN acuerda abstenerse ante la petición de nueva prórroga del estado de alarma

Actualizada 20/05/2020 a las 16:57

El Comité Ejecutivo de UPN decidió el lunes que los dos diputados regionalistas se abstengan en la votación que tendrá lugar este miércoles para avalar o no la solicitud de nueva prórroga del estado de alarma por parte del presidente, Pedro Sánchez.



Los regionalistas han advertido de que ésta será la última vez que no se opongan a una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma.



"El estado de alarma que se plantea es el más reducido de todos los propuestos hasta ahora, el Gobierno tiene la responsabilidad de tomar decisiones y hay cuestiones relevantes que todavía exigen que haya ciertas restricciones, pero el estado de alarma continuo no es la solución ni tampoco volver a echarse en brazos, como parece, de los independentistas y de formaciones radicales de izquierda", ha señalado UPN en un comunicado.



Desde la formación regionalista han remarcado que "UPN no quiere el bloqueo", por lo que han apelado al PSOE a "demostrar mayor capacidad de diálogo para lograr un gran acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición que busque sacar a España de la crisis y no dependa precisamente de lo que pretenden romper nuestro país".



Además, los regionalistas han criticado que Sánchez "pretenda conseguir en esta ocasión la prórroga por un periodo superior a 15 días, contradiciendo así sus propias afirmaciones de hace unas semanas". "El permanente cambio de criterios a los que nos tiene acostumbrado no favorece la credibilidad y la confianza", han apuntado.



Por otro lado, el Comité Ejecutivo de UPN ha considerado que "en las dos semanas que han pasado desde que se aprobó la anterior prórroga, el Gobierno no ha trabajado en diseñar una alternativa a la situación de estado de alarma".



Y respecto a la disposición al diálogo con UPN, ha criticado que "el Gobierno no ha evidenciado una verdadera voluntad de llegar a ningún acuerdo".



Por último, la formación regionalista ha manifestado que "no va a aceptar ningún tipo de chantaje como el que pretenden los socialistas en Madrid y en Navarra, intentando cargar de manera rastrera y falsa, como se ha demostrado, determinadas consecuencias negativas para los ciudadanos sobre quienes no votan a favor de una nueva prórroga del estado de alarma".

El Comité Ejecutivo de UPN decidió el lunes que los dos diputados regionalistas se abstengan en la votación que tendrá lugar este miércoles para avalar o no la solicitud de nueva prórroga del estado de alarma por parte del presidente, Pedro Sánchez.



Los regionalistas han advertido de que ésta será la última vez que no se opongan a una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma.



"El estado de alarma que se plantea es el más reducido de todos los propuestos hast