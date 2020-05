Cigudosa: "La universidad se ha preocupado de la gente en exclusión social"

Actualizada 14/05/2020 a las 10:27

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Cigudosa, ha asegurado que el Ejecutivo está "comprometido" con que "nadie se baje de ese ascensor social" y los estudiantes puedan acceder a la universidad, pese a la crisis del coronavirus.

Así se ha pronunciado el consejero en respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento sobre las iniciativas y medidas que se van a impulsar para que el alumnado universitario "tenga la oportunidad de acceder o continuar sus estudios sin que sus dificultades económicas supongan un impedimento".

Cigudosa ha puesto de manifiesto el compromiso que ha demostrado la comunidad universitaria en esta crisis y ha destacado que "la universidad se ha preocupado de la gente en exclusión social". Así, según ha dicho, se han desarrollado "más de 300 actuaciones para alumnos: 64 para ayudas en matrícula, 30 para emergencia social, 120 asistencias psicológicas y 74 acciones de apoyo a la conectividad".

Ha afirmado el consejero que "la idea es que esto sea así" en el siguiente curso y ha garantizado que desde el Ejecutivo foral "haremos todo lo posible para que las ayudas sociales vayan a quien tiene que ir dirigidas". "Navarra se merece la mejor universidad del mundo", ha subrayado Cigudosa, para quien "lo más importante es que apoyemos y generemos una bolsa especial".

En lo referente a las medidas a poner en marcha, Cigudosa ha señalado que hay tres ámbitos de actuación, tasas, becas y ayudas coyunturales. En cuanto a las tasas, ha recordado que "es una medida estatal que se decide en la conferencia general de política universitaria", una conferencia que aún no ha tenido lugar. "Hasta que esto no ocurra y no tengamos claramente una definición de tasas no podemos avanzar nada", ha agregado.

No obstante, ha explicado que por ejemplo en Navarra en el curso 2011-2012, "que es donde se pretende volver, el coste de un crédito de una carrera de letras era de 15,10 euros". "Vamos a trasladar volver a las tasas del 2011-2012 respetando el IPC y proponiendo una acomodación gradual y calendarizada", ha apuntado.

En cuanto a las becas, ha explicado que desde Navarra "estamos proponiendo que el montante total de becas para todo el Estado sea mayor, ampliar el umbral, hacer que más gente tenga acceso y rebajar los requisitos académicos". Y sobre las acciones coyunturales, ha destacado que "las universidades tienen unidades de acción social que detectan los problemas de cerca de todos los niveles".

Por su parte, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha advertido de que el coronavirus "va a afectar también a los estudiantes universitarios, ya que una parte importante del alumnado ha sufrido la brecha digital" y además "va a haber dificultades para sufragar las matrículas".

Por ello, ha pedido medidas "urgentes y claras" para que "ningún alumno de la Comunidad foral se quede sin acceso a los estudios universitarios por motivos económicos".