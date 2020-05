Naturgy abre la práctica totalidad de sus tiendas de atención al cliente, dos en Navarra

Actualizada 11/05/2020 a las 16:27

Naturgy refuerza el servicio de atención a sus clientes residenciales y pymes de toda España con la apertura a partir de este lunes, 11 de mayo, de casi 100 tiendas en todo el territorio, cumpliendo con la normativa de seguridad diseñada por las administraciones. En Navarra, la compañía abrirá sus 2 tiendas.



De esta forma, en aquellas zonas que se encuentran en la Fase 0 de la desescalada será necesaria cita previa, que se puede solicitar de manera online a través de la web www.naturgy.es, no siendo precisa esta cita en las zonas en Fase 1. Asimismo, se ha determinado aforo limitado, y se ha previsto, además, un horario preferente, de 10.00 a 11.00 horas, para atención a mayores de 65 años. Se han reconfigurado los espacios para garantizar distancias de 2 metros tanto en las zonas de espera como en los puestos de atención, primando siempre la seguridad, zonas señalizadas mediante nueva señalética instalada en suelos y mamparas.



Dado que se trata de espacios cerrados, se recomienda el uso de mascarillas por parte de los clientes. Todas las tiendas Naturgy contarán con gel hidroalcohólico, y paneles informativos sobre las medidas de seguridad, asimismo se ha implementado un nuevo método de gestión de residuos basado en dispositivos de pedal en el que depositar equipos de protección o material desechable. Los servicios de limpieza también se han reforzado en cada uno de los centros.



José Luis Gil, director de Clientes y Mercados de Naturgy, ha afirmado que “la apertura de las tiendas Naturgy supone la muestra de nuestro continuo trabajo al servicio de la sociedad, consciente de que no todos los ciudadanos acceden fácilmente al comercio y atención online nos esmeramos en recuperar la normalidad para poder atender presencialmente, siempre cumpliendo con las necesarias medidas de protección y seguridad que preserven la salud de todos y, a la vez, garanticen poco a poco la vuelta de la actividad comercial”.



Igualmente, se reanudan las operaciones de mantenimiento preventivo, la instalación de calderas y otros equipamientos, trabajos que ayudarán a ir recuperando la normalidad y a reactivar económicamente el sector de instaladores y el empleo. Para ello, la compañía ha diseñado ofertas de financiación de renovación de equipos para facilitar estas operaciones en el contexto actual.



Por otro lado, Naturgy ha reforzado su compromiso con la digitalización. De esta forma, el tráfico digital se ha incrementado un 35 por ciento, las contrataciones a través de canales digitales han aumentado un 63 por ciento y la atención digital un 30 por ciento frente al mismo periodo de 2019, consecuencia del posicionamiento y la calidad digital que la compañía ha impulsado.



Naturgy cuenta en la actualidad con un total de 110 tiendas repartidas por todo el territorio nacional, de las que 95 han abierto hoy y el resto lo irá haciendo en los días sucesivos. La compañía está apostando por tiendas más cercanas a los barrios y a sus clientes, que podrán recibir, en estos establecimientos, información sobre la completa cartera de servicios que ofrece Naturgy, así como asesoramiento en materia de eficiencia energética y en la gestión de suministros, además de atención a los clientes de Naturgy. La tienda también propondrá un servicio de instalación y mantenimiento de calefacción, calderas, bombas de calor, etc.



NATURGY FRENTE AL COVID-19



Desde el inicio de la crisis, la compañía ha implementado un amplio paquete de iniciativas destinadas a paliar sus efectos en la sociedad y con el objetivo de ayudar a gestionar el impacto económico del Covid-19.



Naturgy ya ha posibilitado que más de 160.000 hogares, pymes y autónomos o profesionales de la primera línea de la lucha contra el Covid-19 se acojan a las medidas diseñadas por la compañía para luchar contra la pandemia. Así, 123.600 clientes domésticos, pymes y autónomos, financian ya sus facturas a 1 año sin intereses, de ellos más de 1.700 en Navarra.



Además, la compañía ha realizado 32.900 reparaciones urgentes desde el inicio del estado de emergencia, más de 1.000 en la Comunidad Foral, todas ellas ejecutadas siguiendo un protocolo estricto de medidas de seguridad, tanto para los técnicos como para los clientes que son atendidos.



Naturgy también ofrece reparaciones eléctricas y de gas gratis para personal sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, miembros del ejército y Bomberos. El servicio gratuito está destinado a más de 1.000.000 personas y se extenderá hasta junio de 2021.



Por otro lado, un total de 35 hoteles se han adherido a la iniciativa para disponer de suministro energético asegurado y sin coste, tras ceder sus instalaciones a la Sanidad Pública para hacer frente al Coronavirus, 33 de ellos siguen a día de hoy activos. Además, la compañía suministró gas gratis al hospital de campaña habilitado en las instalaciones de IFEMA.



SIN INCIDENDIAS EN EL SUMINISTRO



La compañía no ha registrado ninguna incidencia en la distribución de electricidad y gas asociada a la situación de excepcionalidad. La compañía está en permanente contacto con el Ministerio, las autoridades competentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llevar a cabo planes de contingencia específicos en los puestos operativos críticos y garantizar el suministro energético los ciudadanos, hospitales, centros sanitarios y establecimientos de necesidades básicas que en estos momentos están trabajando a un ritmo exhaustivo frente al Covid-19.