Actualizada 11/05/2020 a las 14:32

Navarra Suma y EH Bildu han afirmado que no tienen "datos" para afirmar si se dan las condiciones adecuadas para que Navarra haya podido entrar este lunes en la fase 1 de la desescalada, mientras que el resto de grupos del arco parlamentario han respaldado el paso de la Comunidad foral a esta nueva fase.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "no tenemos lo datos, no tenemos la información, no sabemos si se daban las condiciones, el Gobierno de Navarra lo ha pedido y se lo han concedido". "No sabemos cuáles eran los indicadores, qué peso tenían, quién lo ha decidido y por qué lo ha decidido", ha dicho.

Así, Esparza ha asegurado que hay "falta de transparencia en algunas tomas de decisión, al final eso genera suspicacia, dudas, y creo que no es bueno, debería haber unos criterios claros, conocidos por todo el mundo, objetivos, que establecieran quién pasa y quién no pasa y de esta manera se evitarían debates estériles".

Sí ha destacado Esparza que el Ministerio ha hecho "un reconocimiento a la fortaleza del sistema sanitario navarro, que está compuesto por profesionales fantásticos, formados, que siempre han ofrecido servicio óptimo y de calidad, con recursos e infraestructuras de primer nivel". "Es un sistema que se ha conformado en los últimos 20 o 30 años en esta Comunidad y compartimos esa visión", ha dicho.

Precisamente con esta misma idea, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado que "no ha habido una intervención más contundente sobre el estado sanitario de Navarra como la que hizo el doctor Fernando Simón -director del Centro de Coordinación de Alertas y Mergencias Sanitarias-, que escenificó la fortaleza de nuestro sistema sanitario y más concretamente de la atención primaria de la comunidad".

No obstante, pese a la entrada de Navarra en la fase 1, Alzórriz ha reclamado "prudencia, respeto a las advertencias sanitarias, a las nuevas condiciones de confinamiento y a las nuevas directrices marcadas por el Gobierno, para seguir avanzando juntos en las nuevas fases y en los nuevos caminos que nos lleven a la nueva normalidad".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "entendemos que los requerimientos de las autoridades sanitarias son los que han posicionado a Navarra en esta situación y no tenemos ningún elemento para cuestionar esta circunstancia".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha asegurado que "mentiría si dijera que tengo datos para decir que cumplimos las condiciones o que no" para pasar a la fase 1. "No tenemos muy claros cuáles son los criterios y cuáles son los datos. Los datos bailan de manera espectacular a lo largo de los días. Seguimos insistiendo en la necesidad de tener datos lo más fiables posibles, de hacer test con criterio pero de manera masiva, y de intentar tener la fotografía más real que nos permita afrontar la situación. La gente se sigue contagiando y no sé si tenemos muy claro cuáles son esos focos de contagio", ha afirmado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha destacado "el trabajo que ha hecho el sistema de salud de Navarra" y ha afirmado que la Comunidad foral tiene "una sociedad madura que ha contribuido de forma decisiva a mejorar los datos y un sistema navarro de salud valorado, especialmente en Atención Primaria y en detección precoz". No obstante, ha dicho que "estar situado en fase 1 no significa que hayamos acabado con el virus, salimos con el virus, pero tenemos espacio en los hospitales para atender a la población", por lo que ha pedido "cautela".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el paso de Navarra a la fase 1 y ha considerado que el Gobierno de España ha tomado "la decisión que correspondía en la medida en que Navarra cumple las condiciones exigidas". "Nuestro sistema sanitario y de protección social está preparado para dar respuesta a las necesidades de salud de la ciudadanía, ahora bien, me permito pedir prudencia y cautela a la ciudadanía, porque va a ser fundamental la colaboración ciudadana", ha señalado.